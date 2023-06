NOVAKU JE PRIJATELJ 'ZABIO NOŽ U LEĐA'! Đoković za Mareja nije NAJBOLJI svih vremena - Evo koja izjava je šokirala sve

Prijateljstvo Novaka Đokovića i Endija Mareja datira još iz tinejdžerskih dana, a sada, izjava Britanca oko toga ko je najveći teniser svih vremena iznenadila je mnoge.

Nedavno je u Parizu srpski as stigao do istorijske 23. Gren slem titule, ali to očigledno Mareju nije dovoljno da Đokovića proglasi za najboljeg u istoriji belog sporta.

"Ako gledate po grend slemovima, onda je Novak Đoković najveći teniser svih vremena...", kazao je Marej i onda ispalio jedno "ali" kome tu definitno nije mesto: "...ali, za mene su stvari malo nijansiranije od toga".

Nije Marej tačno pojasnio šta to znači, ali jedno je sigurno - Novak je najveći svih vremena! Svi mogući parametri kada se uzmu u obzir, stvar je jasna...