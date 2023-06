EPSKA SCENA PRED POČETAK VIMBLDONA! Švajcarac ponovo izašao Novaku na crtu, baš kao nekada - ljuti rivali ponovo 'oči u oči' (VIDEO)

Nakon osvojene Gren slem titule u Parizu, Novak Đoković je i zvanično postao najbolji teniser ikada.

Srpski as je sa osvojena 23. Gren slema odgovorio svima koji su sumnjali u to ko je najbolji u istoriji ovog sporta.

Ipak, Đoković ne želi da se tu zaustavi, pobednički mentalitet koji ima u sebi svima je dobro poznat, pa srpski as sada juriša ka novom Gren slem trofeju, do kog će pokušati da se dokopa na Vimbldonu, koji je na programu od 3. do 16. jula.

Srbin je već neko vreme u Londonu, vredno trenira a snimak koji je osvanuo na društvenim mrežama oduševio je ljubitelje tenisa.

Naime, Đoković je trenirao sa svojim starim rivalom, Stenom Vavrinkom, a kako je izgledao teniski spektakl u njihovoj režiji pogledajte u priloženom video snimku: