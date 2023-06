ALKARAZ ISPRED ĐOKOVIĆA: Vimbldon objavio zvaničnu listu nosilaca

Mladi Španac je prvi nosilac na turniru u muškoj konkurenciji, dok je drugi favorit upravo Đoković. Potom slede Danil Medvedev, Kasper Rud, Stefanos Cicipas, Holger Rune, Andrej Rubljov, Janik Siner, Tejlor Fric i Frensis Tijafo.

Kada je reč o ženskoj konkurenciji, očekivano, prvi nosilac je Iga Švjontek, dok je drugi favorit za osvajanje Arina Sabalenka.

Introducing your Ladies' and Gentlemen's singles top 10 seeds at #Wimbledon pic.twitter.com/rwt9EIl1Y2