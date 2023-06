VILANDER: Alkaraz ne može da ugrozi Đokovića, Novak je veliki favorit na Vimbldonu

Nekadašnji švedski teniser Mats Vilander izjavio je danas da je Srbin Novak Đoković veliki favorit na predstojećem Vimbldonu, ali je dodao da i Španac Karlos Alkaraz može da osvoji trofej na Otvorenom prvenstu Engleske, prenosi Jurosport.

Đoković brani titulu na Vimbldonu, a srpski teniser je u karijeri sedam puta trijumfovao na trećem grend slem turniru sezone. On je ove sezone trijumfovao na Australijan openu i Rolan Garosu. Srbin je drugi teniser sveta, dok je Alkaraz prvi na ATP listi.

- Razlog zbog kog mislim da je veliki favorit je to što još nisam video nekoga ko je tako stabilan sa osnovne linije kao Đoković i tako dobro servira kao on na Vimbldonu. Iz godine u godinu, servis mu je bolji. Na Rolan Garosu protiv Alkaraza smo videli koliku ulogu ima njegov servis, koliko je bitno da se 'uhvate' tri poena na prvi servis u svom gemu, naročito kad je rezultat neizvestan. Ne vidim to ni kod Alkaraza, ni kod Holgera Runea ili Aleksa de Minora... Dakle, kod bilo koga od mlađih igrača - rekao je Vilander.

On je istakao da su Đokovićeve šanse u odnosu na ostale tenisere, koji budu učestvovali na Vimbldonu.

- Ali, pritisak je naravno na njemu, jer ako osvoji titulu, dostići će rekord od 24 grend slem titule koji drži Margaret Kort. Takođe, bio bi samo na titulu od kalendarskog grend slema. Naravno, mislim da je naučio mnogo o tome kako treba da se bori sa pritiskom, na primer od momenta kada je izgubio finale Ju-Es opena od Danila Medvedeva. Verujem da će Đoković da uđe malo opuštenije na turnir. Naravno, Alkaraz je u igri, osvojio je ATP turnir u Kvinsu i pokazao da je veoma opasan. Ako konačno reši sve probleme koje ima u igri na šljaci, može da ugrozi Đokovića. Da li je vreme za to ove godine? Ne mislim da je tako - naveo je Vilander, koji je stručni komentator na Jurosportu.

Vimbldon će biti održan od trećeg do 16. jula, a žreb će biti održan 30. juna.

