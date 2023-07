Rud zagrmeo pred Vimbldon: Novak je pokazao zašto je najbolji!

Norveški teniser Kasper Rud oduševljen je igrama Novaka Đokovića.

Dominirao je Novak Đoković na Australijan openu, usledila je nešto "slabija" forma na šljaci sve do Rolan Garosa. Koliko srpski teniser može da bude opasan na zemljanoj podlozi na svojoj koži osetili su svi u Parizu, posebno Kasper Rud koji je pregažen u finalu drugog grend slema u sezoni.

Norvežanin je doživeo novi poraz u finalu pošto je prošle godine od njega u borbi za titulu bolji bio Rafael Nadal. Ipak, Rud ne odustaje pa se nada da će na Vimbldonu, iako mu trava nije omiljena podloga, biti u prilici da ozbiljnije ugrozi šampiona Đokovića.

Dok do toga ne dođe, Kasper Rud prisetio se finala Rolan Garosa.

- Bila su dva momenta u prvom setu koji nisu išli u moju korist. Imao sam brejk i 4:2, onda je bila jedna duga razmena gde sam promašio i dobio je brejk loptu. Bilo je to teško prihvatiti, imao sam nekoliko lakih udaraca koje nisam uspeo da iskoristim. Ali to je Novak, čita igru dobro i šalje lopticu više što može da napravi razliku ponekad - rekao je Kasper Rud, a potom nastavio.

- Takođe, na 5:4 imao sam vetar na mojoj strani i imao 0:30 na njegov servis, poslao sam jak forhend, izgledalo je kao da je kasno udario lopticu, imao je sreće, zakačila je vrh i prešla je na moju stranu. Da je ostala na njegovoj strani bilo bi 0:40 i sve se menja. Možda bih dobio prvi set. Umesto toga, 15:30 i onda ide njegov dobar servis i tako se vratio u igru. Dva momenta u njegovu korist, to je tenis. Meč je bio dug, ne mislim da je to bio ključ susreta, ali bila bi druga priča da sam osvojio taj početni set. Dao sam sve i ponosan sam na to što sam uradio na Rolan Garosu. Voleo bih da sam pobedio, ali igrati sa momkom koji juri rekorde i istoriju na grend slemovima, nije mogao ništa da mi pokloni, znao sam da će mu motivacija biti jaka. Pokazao je zašto je najbolji.

Kasper Rud će se nakon Vimbldona odmah okrenuti ka pripremama za US open gde ima daleko veće šanse za napad na titulu.

- Posle Vimbldona će biti prilično zgusnut raspored, leto je dugo. Imam mnogo toga da odbranim tokom leta. Izabrao sam da igram i Lejver kup, biće dugo leto i jesen. Vimbldon je veliki turnir, svaki put kad dođem ovde osećaj je neverovatan, kraljevski. Istorijski turnir, želim da igram dobro, to mi je veliki cilj - podvukao je Kasper Rud.

Norvežanin će na startu Vimbldona igrati protiv Francuza Lorana Lokolija.

Autor: