Ne znam kako Đoković to radi, ali je za mene najbolji svih vremena! Medvedev je ovako najavio Vimbldon!

Najbolji srpski teniser Novak Đoković u ponedeljak počinje pohod ka petoj uzastopnoj, a osmoj ukupno tituli na Vilmbldonu.

Zbog toga je glavna tema "na svakom ćošku" londonskog teniskog kompleksa, pa je tako bilo i kada je sjajni Rus Danil Medvedev održao uvodnu konferenciju za medije. Prvo pitanje bilo je kako Medvedev gleda na to što je Novak uradio i što i dalje radi u svetu tenisa.

- Prvo, ne znam kako to radi, osećam da svi igrači, osim Novaka, Rodžera i Rafe, mogu da imaju loše dane i da gube od igrača koji su van Top 100 ili od kvalifikanata... To je normalno u sportu. Ali kada pogledam, Novak je skoro na 50 odsto uspešnosti, igrao je 70 Grend slemova i bio u 35 finala. Ne znam kako je to moguće? On izgleda nema loše dane. Zapravo, ima ih, kao i svi, ali i tada uspeva da pobedi. Ne znam kako to radi i zato je on za mene najveći u istoriji tenisa, ali to je podložno debati naravno.

Đoković bi osvajanjem Vimbldona došao na korak do osvajanja kalendarskog slema, odnosno sva četiri najveća turnira u godini. Imao je za to već priliku, ali ga je na poslednjoj stepenici zaustavio upravo Danil.

- Da budete sposobni da ga pobedite kada ide da kompletira Grend slem godišnji, možda je bio malo stegnutiji nego inače, ali odigrao sam neverovatan meč i to mi je dalo još više ponosa da sam bio spreman da uradim, kada sam video šta je posle toga uradio. Srećan sam da sam uradio to, ali ne želim da stanem na tome, želim da idem po nove Grend slem titule i da igram sa njim!