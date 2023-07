Šok na Vimbldonu: Povukao se Nik Kirjos!

Prošlogodišnji finalista je to uradio samo veče pre početka turnira, pošto očigledno nije uspeo da se oporavi od povrede, a istovremeno nije želeo da rizikuje da se ona pogorša. Njega će zameniti još jedan laki luzer, a to je Fabijan Marožan.

Kirjos je doživeo istegnuće zgloba nedavno, a očigledno se nije dovoljno oporavio od povrede, te će morati da istupi.

2022 runner up Nick Kyrgios WITHDRAWS from #Wimbledon.



Played one match since September after having the six best months of his career.