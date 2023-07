JOŠ JEDNOM POKAZAO DA JE NAJBOLJI! Posle VELIKE borbe, Novak prošao u DRUGO KOLO! Nek se spremi Australijanac!

Tok meča:

Treći set:

7:6 - KRAJ, POBEDA NOVAKA ĐOKOVIĆA, 7:4 u taj-breku

6:6 - Gledaćemo taj-brek

5:5 - Đoković nije uspeo da napravi brejk, Argentinac je još u meču.

5:4 - Gledali smo lep tenis u ovom gemu, publika u Londonu je uživala u atraktivnim potezima obojice tenisera.

4:4 - Najneizvesnije set do sada, još uvek bez brejka.

4:3 - Ne popušta ni Novak, ponovo vodi.

3:3 - Argentinac siguran i dalje bez brejka u trećem setu

3:2 - Kaćin je stigao do 40:30, Đoković asom rešava gem

2:2 - Novak je propustio brejk loptu. Kaćin je odlično servirao u finišu gema i uspeo da spase svoj servis gem.

2:1 - Sjajno Đoković servisa ne dozvoljava rivalu, nikakvu priliku

1:1 - Ponovo se igralo na razliku, ovaj put uspešniji je bio Kaćin. Đoković je propustio brejk loptu

1:0 - Đoković je spasio dve vezane brejk lopte u ovom gemu i uz dosta muka sačuvao servis

Drugi set:

6:3 - Novak pravi NOVI BREJK i osvaja drugi set!

5:3 - Ponovo sa nulom, Novak bez problema čuva brejk prednosti, blizu je drugog seta.

4:3 - Ne predaje sa Kaćin, osvaja svoj servis gem.

4:2 - Argentinac je došao do 15:30, ali Đoković servisom vezuje tri poena i osvaja novi gem

3:1 - Đoković ponovo sa nulom osvaja svoj servis gem.

2:1 - Argentinac osvaja prvi gem u drugom setu bez izgubljenog poena

2:0 - Đoković osvaja svoj gem servis bez izgubljenog poena i potvrđuje brejk

1:0 - Novak odmah pravi BREJK! Propustio je prve dve lopte, ali treću koristi

Prvi set:

6:3 - To je to! Novak je osvojio prvi set!

5:3 - To je to! Novak stiže do brejka u spektakularnom gemu, sada će Srbin servirati za osvajanje prvog seta!

4:3 - Novak uz dosta poteškoća osvaja gem na svoj servis!

3:3 - Sjajno Argentinac igra u dosadašnjem toku meča, pružao neočekivano jak otpor najboljem teniseru ikada!

3:2 - Novak sada potvrđuje brejk na svoj servis!

2:2 - Sada Novak vraća istom merom! Srbin je vezao nekoliko sjajnih poena i oduzeo brejk protivniku

1:2 - Pružio je Kačin jak otpor u ovom gemu, i to mu se isplatilo! Stiže Argentinac do brejka!

1:1 - Šteta! Imao je Novak jednu brejk loptu, ali je Argentinac uspeo da se izvuče nekako i poravna rezultat u gemovima!

1:0 - Đoković na fenomenalan način otvara današnji meč! Srbin bez većih problema osvaja gem na svoj servis!

