(UŽIVO) ĐOKOVIĆ - KAĆIN: Šok za Noleta na početku meča - Argentinac stigao do BREJKA! Srbin ODMAH uzvratio!

3:3 - Sjajno Argentinac igra u dosadašnjem toku meča, pružao neočekivano jak otpor najboljem teniseru ikada!

3:2 - Novak sada potvrđuje brejk na svoj servis!

2:2 - Sada Novak vraća istom merom! Srbin je vezao nekoliko sjajnih poena i oduzeo brejk protivniku

1:2 - Pružio je Kačin jak otpor u ovom gemu, i to mu se isplatilo! Stiže Argentinac do brejka!

1:1 - Šteta! Imao je Novak jednu brejk loptu, ali je Argentinac uspeo da se izvuče nekako i poravna rezultat u gemovima!

1:0 - Đoković na fenomenalan način otvara današnji meč! Srbin bez većih problema osvaja gem na svoj servis!

