NEVEROVATNO! Da li je moguće da se na Vimbldonu OVO DEŠAVA?!Evo zbog čega je PREKINUT Novakov meč

U prvom kolu, Novak Đoković vodi protiv Pedra Kaćina sa 1:0 u setovima, ali je njihov meč zbog kiše prekinut!

U jednom momentu počela je da pada sitna kiša, međutim ljudi koji rade na Centralnom stadionu zakasnili su sa pokrivanjem terena, te je londonska trava ostala nakvašena.

Zbog toga, uslovi za igru trenutno ne postoje, supervizori su pozvali igrače da izađu na teren i da oni odluče da li žele da nastave meč, ipak, od Novaka i Pedra dobili su negativan odgovor.



Over here on Centre, after a one hour break, they appear to be…heating up the court…



