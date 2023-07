Đoković otkrio kako se spremao za Vimbldon: 'Bio sam iscrpljen, podizaću formu kako turnir bude odmicao'

Najbolji srpski teniser Novak Đoković pobedom nad Argentincem Pedrom Kaćinom od 3:0, počeo je odbranu titule na Vimbldonu i pohod na 24. Grend slem trofej.

U drugom kolu čekaće ga Džordan Tompson koji je u prvom kolu u pet setova pobedio Brendona Nakašimu iz SAD.

Na samom početku Novak je izneo prve utiske.

- Sjajno je da sam završio na ovakav način pod čudnim okolnostima i odlaganjima. Ipak, ne može da se ovaj osećaj poredi sa nekim drugim turnirimom. Znam da uvek mogu bolje, ali posle šljake sam došao bez zvaničnog meča i nisam sigurno bio na 100 odsto, ali ću podizati formu kako turnir bude odmicao.

O problemima koje je imao tokom meča

- Pokušavao sam da sklonim senku sa očiju jer sam pogledao nekoliko puta u sunce. Nervoza je tu naravno jer igrate na jednom od najvećih stadiona na svetu, iako sam već ovde igrao bezbroj puta. Uvek sam s se osećao nervozno kada igram na velikim turnirima, ali to me čini produktivnijim na terenu.

O pauzi tokom meča

- Pričali smo o tome. Komunicirao sam van terena sa supervizorima i sudijama, ali i oni su bili zbunjeni jer nisu ni oni to doživeli. Krov se zatvara uobičajeno za 20 minuta, ali ovde to nije moglo tako. Izlazili smo na teren, pokušavali da pokažemo publici da želimo da igramo, ali previše uglova terena je bilo klizavo i mokro. Veoma čudna situacija koja se nije menjala, trava je veoma senzitivna i morate da je čuvate. Ako padne malo više kiše, bila je to dobra odluka, hteo je sudija da završi gem i set kako bi se pokrio teren. Ne mislim da se skvasio teren mnogo u tih nekoliko momenata, nije to pitanje baš za mene. Bili smo srećni što smo nastavili pod otvorenim krovom. Komunicirali smo svakog momenta, ali i oni su bili zbunjeni, ali sve je bilo dobro na kraju.

O osećaju koji ima

Novak je prokomentarisao i kako se oseća tokom nastupa na Vimbldonu.

- Ne bih baš rekao da je jedinstven osećaj, osvojio sam 23. Grend slem, ali danas smo imali pauzu eto. Imali smo i u Parizu pauzu, ali prva informacija je bila da se vraćamo za 10 minuta i onda svaka sledeća je bila 10 minuta, 10 minuta... Rekli su nam da ne žele da rizikuju sa nama, pa smo se i našalili. Pokušao sam da uradim nešto sa peškirom i nadam se da sam uveselio i nasmeo malo publiku pauzi.

Novaka su novinari pitali i za odmor koji je imao između Rolan garosa i Vimbldona

- Nisam igrao na Azorima, hajkovali smo žena i ja. Sjajan narod, sjajna hrana, bilo je sjajno. Prošao sam kroz razna stanja tokom sezone, pogotovo nakon Pariza, hteo sam da se odmorim i da odmorim glavu. Nisam igrao u poslednje četiri godine turnir pre Vimbldona na travi jer sam osećao da je bolje da treniram kako bi se navikao na tu podlogu i kretnju na njoj. Taktiku i igru. Sigurno da je idealno da se odigra zvanični meč, ali sam bio iscrpljen fizički i emocionalno. Dug je turnir, ali se osećam dobro.