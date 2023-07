SVET BRUJI O POTEZU ĐOKOVIĆA: Novak mislio da ga kamere ne sminaju! Pogledajte šta je uradio (VIDEO)

Tako zvuči većina komentara na potez koji je Novak Đoković uradio posle meča u kome je savladao Pedra Kaćina na startu Vimbldona.

Novak je prilikom odlaska sa Centralnog terena u svlačionicu stao pored devojčice. Izvadio je iz torbe jedan deo svoje opreme, potpisao se na njega i poklonio joj. Ispostavilo se da je devojčica nepokretna, u invalidskim kolicima.

Don’t think the cameras managed to capture this sweet moment, Novak Djokovic gifting a girl in a wheelchair (?) a signed cap after his first round win today 🥰👍 pic.twitter.com/5qat2BTa02