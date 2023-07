Šta će biti sa Serbia Openom? Đoković otkrio da nastupaju promene i naglasio: 'Brat je u komunikaciji sa ATP'

Serbia Open se neće ove godine skoro sigurno odigrati u Beogradu jer je vlasnik licence odlučio da ide nekim drugim pravcem, a najbolji srpski teniser Novak Đoković objasnio je sadašnju situaciju i dokle se došlo sa eventualnim brzim povratkom turnira u Beograd.

- Moj brat je u komunikaciji sa ATP i sa vlasnicima drugih licenci i pokušava u poslednjih 4-5 meseci da dođe do nekih rešenja za sledeću godinu. Međutim, za sada nema informacija. Govorio sam ranije da nije toliko jednostavno jer ATP ne izdaje nove licence, a s druge strane, većina licenci koje postoje su profitabilne i onda prosto vlasnici ne žele da ih prodaju ili izdaju. Ali, ima nekih koji nisu profitabilni, koji imaju ekonomskih i organizacionih, znam o kojim turnirima se radi, ali ne bih da spominjem imena i sa njima se razgovara - rekao je Đoković.

On bi voleo da to bude konstantnost u Srbiji ili Republici Srpskoj.

- Voleli bismo, lično bih voleo da to bude neka tradicija u Srbiji, Republici Srpskoj, gde je bio velikih uspeh ove godine. Puno znači, ne samo za naše profesionalne tenisere, već i za ljubitelje ovog sporta i za mlade tenisere da imaju priliku da se takmiče. Ima sada dosta ovih profesionalnih turnira na fjučers nivou u Srbiji u odnosu na prošle godine. U Kuršumlijskoj banji... To je fenomenalna inicijativa ljudi da pokrenu to. To je ključ. Evo, zašto Italija sada ima velikog uspeha u muškom tenisu. Prvo, zato što ima ogroman broj turnira, na prvom i drugom stepenu profesionalnog tenisa, fjučersi i čelendžeri, dvorana, otvoreni, zatvoreni. Ima ih na svim mogućim podlogama u svim periodima u godini - naveo je Đoković.

To, ističe, kao jednu od najbitnijih stavki u razvitku tenisa u našoj zemlji.

- Onda imaš neki kontiunitet i onda za jednog mladog tenisera i njegovu porodicu je to mnogo olakšavajuća okolnost jer ne mora da opterećuje svoj budžet, da ide da putuje, manji su troškovi kada putuješ u okviru svoje zemlje. Možeš mnogo bolje da se snađeš i za smeštaj. To je dobro i za razvoj tenisa. Trudimo se da 250-ica, ta kategorija je najrealnija. Sve preko toga je preveliki zalogaj u ovom trenutku. Videćemo. Načuo sam da će ATP da unosi dosta promena od 2025, posle olimpijske godine, videćemo u tom kalendaru - zaključio je Novak.