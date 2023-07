INCIDENT NA VIMBLDONU - Čovek uleteo usred meča i seo na teren (VIDEO)

Doduše, nije se dogodilo na nekom od najvećih terena, već na terenu broj 18, kada je su pripadnici ekološke organizacije "Just Stop Oil" upali na teren tokom meča između Grigora Dimitrova i Šimabukura.

Jedan je samo ušao i seo na centar terena, a potom skinuo jaknu ispod koje je imao belu majicu na kojoj je verovatno bila ispisana i neka poruka, ali se na snimku ne vidi.

Policija i obezbeđenje su brzo reagovali, a osim muškarca koji je upao na teren, uhvaćena je i plavokosa žena koja je nosila belu majicu sa porukom: Just Stop Oil".

"Just Stop Oil" je koalicija nekoliiko ekoloških organizacija koje rade zajedno kako bi se osiguralo da se Vlada obavezuje da će zaustaviti licenciranje i proizvodnju novih fosilnih goriva. Oni često prave incidente i performanse na velikim sportskim događajima, nekada uzmu i namažu ruke lepkom i zalepe se za teren ili konstrukciju, kao što je to bilo na nekim košarkaškim utakmicama.

Protestors jump onto court 18 at #WIMBLEDON half way through Dimitrov & Shimabukuro.

Crowds cheering as they’re both removed. pic.twitter.com/GNWroRO1SY