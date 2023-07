NAŠEG ASA OČEKUJE TEŽAK MEČ NA VIMBLDONU! Novak Đoković suočava se sa poznatim protivnikom u trećem kolu

Drugi teniser sveta Novak Đoković konačno je saznao ime protivnika u trećem kolu VImbldona.

Raspored za sada nije izašao, ali Nole bi sutra trebalo da igra protiv iskusnog Švajcarca Stena Vavrinke (38).

Trenutno 88. teniser sveta pobedio je 32. na ATP listi, Argentinca Tomasa Martina Ečeverija, rezultatom 6:3, 4:6, 6:4, 6:2 i zakazao duel sa starim rivalom.

Nole i Sten sastajali su se tokom karijere čak 26 puta, ali Švajcarac ima samo šest pobeda. Međutim, neke od njih su bile na grend slemovima gde je često zadavao muke Noletu i ostavljao ga bez titule.

Srbin je i te kako svesta toga i uoči duela sa Vavrinkom naglašava da ga je upravo Sten pobedio u dva finala, na Rolan garosu i Ju-Es openu, što ne može svako.

- Uzeo mi je dva grend slema, pobedio me je u dva finala. Volim Stena on je sjajna osoba i inspiracija je šta radi u svojim godinama. Ima skoro 40 godina i nastavlja jako, nakon nekoliko operacija kolena, to ne može mnogo ljudi. Stvara još teniske istorije, ne smemo da zaboravimo da je tri puta osvojio grend slem, da ima olimpijsko zlato i Dejvis kup. To je za divljenje i impresivno, nakon fizičkih teškoća i dalje odbija da odustane. Jedan od najlepših jednoručnih bekhenda koje sam video. Nismo se dugo susreli, biće to duel veterana - rekao je Nole.