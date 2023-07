DOŠLO DO ŽESTOKOG TUMBANJA U LONDONU! Đoković dobio novi termin meča sa Vavrinkom!

Organizatori Vimbldona saopštili su da su korigovali raspored za ovaj petak, a to će i te kako uticati i na Novaka Đokovića, kojem je meč pomeren i ne zna se kada će početi.

Sa obzirom da no to da je prekinut meč Endija Mareja i Stefanosa Cicipasa pri rezultatu 2-1 u setovima za Britanca, došlo je do žestokog tumbanja u Londonu!

Ovaj duel postavljen je kao drugi na programu na Centralnom terenu i neće početi pre 16.00 po centralnoevropskom vremenu.

Poznato je sada da program otvaraju Španac Karlos Alkaraz i Aleksandr Miler od 14.30, dok će posle Maeija i Cicipasa na teren Iga Švjontek i Petra Martić.

Dakle, nije moguće tačno reći kada će Novak Đoković i Sten Vavrinka izaći na teren.

Po svemu sudeći stari znanci će na teren posle ova tri navedena duela i gotovo sigurno neće početi pre 20:00 po srpskom vremenu. Inaće na Vimblodonu je moguće igrati do 23.00 po lokalnom (odnosno do ponoći po centralnoevropskom).

