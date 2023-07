Natalija prihvatila Đokovićev poziv da zajedno jedu travu: Možemo da pasemo oboje bez problema

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug AP/Adam Davy/PA via AP | |

Srpska teniserka blistala posle istorijske pobede

Srpska teniserka Natalija Stevanović nastavila je sa sjanim nastupima na Vimbldonu i pobedom nad Tamarom Korpač 2-0 plasirala se u treće kolo.

Na konferenciji za medije posle meča Natalija se između ostalog dotakla trave i toga što je u Novakovom stilu probala i nakon prve i nakon druge pobede u Londonu. Na Đokovićev poziv da jedu travu zajedno nije ostala imuna.

- Možemo da pasemo! Znaš kako! Možemo da pasemo bez problema oboje - rekla je Natalija kroz osmeh, potom nastavila:

- To mi je jako lepo što čujem. Naravno, Novak da priča o meni je fenomenalno, zar ne?! Ovde smo se stalno nekako mimoilazili, jer svako gleda da bude što manje u kompleksu, jer to troši puno energije. Stvarno se nadam da će on svojim putem, a ja svojim, pa dokle god... Iako se izgubi sutra, nema veze, poješće se parče trave - izjavila je Natalija Stevanović.

Njen rival u borbi za četvrtu rundu biće Čehinja Petra Kvitova.

