NEĆU NA DIJETU! Đoković posle trijumfa nad Vavrinkom o svemu: Teško da mogu da budem mršaviji od ovoga

Novak Đoković je pobedio Stena Vavrinku sa 3:0 (6:3, 6:1, 7:6) u trećem kolu Vimbldona i plasirao se u osminu finala posle čega je govorio ne samo o tom meču, već i o svom fizičkom stanju, dijeti, sledećem rivalu...

Najpre se osvrnuo na dešavanja tokom samog meča sa Švajcarcem podsećajući da su duel završili malo pre ponoći po srednjeevropskom vremenu (23.00 po lokalnom), kada bi se zbog policijskog časa prekinuo program.

- Uživao sam prva dva seta, posle toga je bilo dramatično. Spustio sam nivo, on pojačao, reagovala je publika. Vreme je otkucavalo, znali smo obojica da možemo da igramo samo tri seta, drago mi je što sam to bio ja. On je višestruki GS šampion, bio je u ovim situacijama, ima prilično iskustva u ovim okolnostima i znao sam da neće odustati. U trećem je izašao kao drugi čovek, bilo je fer da to završimo u taj-brejku - počeo je Đoković.

Osvrnuo se potom Đoković i na svoje fizičko stanje uz konstataciju da je zdrav i da je to posledica njegovog rada na felksibilnosti tokom karijere.

- Teško da mogu da budem mršaviji od ovoga. Prolazio sam kroz faze kada sam bio vrlo mršav, imao sam problema sa stomakom. Osećam se dobro, imam optimalnu kilažu, ali ima još aspekata i faktora koje morate da kombinujete, fleksibilnost... Tenis je takav sport da morate da imate balans na fizičkoj spremi. Svi smo drugačije građe, radio sam na svojoj fleksibilnosti od malena jer su mi rekli da će mi to dati dugovečnost. Dosta vremena mi je za to potrebno, ali mi je pomoglo da se još uvek borim na najvećem nivou, sprečilo je povrede. Vidite neke igrače koji imaju velike povrede koji im spreče napredak u karijerima. Osim povrede ramena, zdrav sam i držim to prilično visoko u proteklih 20 godina - rekao je Novak, a onda istakao da neće ići na dijetu:

- Neću da ulazim u dijetu, Marjan Vajda mi je bio trener, a ne nutricionista. On je pokušavao da zaključi šta može da mi pomogne u formi, na terenu i van njega, pričali smo dosta o tome. Još uvek idem svojim putem, telo se konstantno menja, moram da se adaptiram na sezonu, htenja i potrebe, sve zavisi za šta se pripremate. Tu je dosta detalja koje možete da razmatrate, ali sam na dobrom putu nakon svega.

Vratio se Nole potom na svog prvog rivala sa ovogodišnjeg Vimbldona i njegove lepe reči upućene Đokoviću.

- Video sam šta je rekao (Kačin), zaista sam bio dirnut time, da je rekao da mu je to najboljih nekoliko sati na terenu. Pogotovo kada dolazi od kolege i rivala, sa kim deliš teren. To što je prepoznao da se zalažem za igrače, i kroz PTPA, to je nešto najbolje što mogu da čujem. Ne interesuje me šta ostali imaju da kažu liše igrača. Kroz PTPA radim sve da bih pomogao igračima i to ću činiti u budućnosti.

Đokovićev rival u narednoj rundi je Hurkač, protiv kog ima pet pobeda u isto toliko mečeva.

- Ne znam da li sam igrao sa njim na travi... Četiri godine ranije? Da, bio je težak meč, ekstremno servira dobro, ima duge ruke, ima dobar osećaj na mreži. Igra dublove, i tu je uspešan. Dobro se brani na osnovnoj liniji, a onda izlazi i pokriva mrežu. Ne vidim mnogo rupa u njegovoj igri. Znam da će biti najteži izazov za mene na turniru do sada, to kako igra, igra sjajno. Pobedio je Federera ovde pre nekoliko godina, a i veoma je dobar momak. Biće velika borba i nadam se da ću uspeti da pobedim - zaključio je Novak Đoković.