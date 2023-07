Kako sada izgleda put Novaka Đokovića ka novoj tituli na Vimbldonu? Poljak, pa pobednik reprize finala Halea

Pobedom protiv Stena Vavrinke u tri seta, najbolji srpski teniser Novak Đoković obezbedio je plasman u osminu finala Vimbldona i izbegao mogućnost da se njegov meč produži na dva dana zbog policijskog časa koji vlada na Ol Ingland Klubu nakon 23.00 časa po lokalnom vremenu.

To znači da se Đoković sada nalazi na četiri pobede od podizanja novog trofeja na Vimbldonu, ukupno osmog, a 24. kada se gledaju svi Grend slemovi.

Time bi se bez ikakve sumnje dodatno učvrstio na vrhu večne liste ispred Rafaela Nadala, a Srbin ispred sebe ima zanimljive prepreke do kraja turnira.

Prva ga čeka u nedelju i to će biti 17. nosilac, Hubert Hurkač iz Poljske. On do sada nikada nije predstavljao opasnost po Novaka, koji je slavio u svih pet duela, a poslednji put 2. marta u Dubaiju.

Potom sledi daleko teži okršaj, pošto Đokovića čeka pobednik reprize finala Halea između Andreja Rubljova iz Rusije i Aleksandera Bublika iz Kazahstana.

Tada je bolji bio Kazahstanac, koji i na Vimbldonu pokazuje da je u sjajnoj formi i da mu trava očigledno sjajno leži. Na putu do osmine finala izgubio je samo set, dok je Rubljov prepustio dva.

Polako se iscrtava i Novakov potencijalni protivnik u polufinalu, a to bi najverovatnije mogli da budu ili Janik Siner iz Italije, kao najozbiljniji, odnosno Denis Šapovalov iz Kanade. Obojica su favoriti u svojim duelima osmine finala.

Za kraj, za finale se ostavlja velika poslastica, gde bi Đokovića ako sve bude išlo prema planu ponovo sačekao Karlos Alkaraz, koji je najviše pokazao do sada pored Novaka na turniru.

Ipak, ne treba isključiti ni Holgera Runea, pa ni Danila Medvedeva, koji su u tom delu žreba.