VOLIM TE, DŽON! Evo kako je sve Mekinro veličao Novaka tokom prenosa, pa mu se on javno zahvalio pred svima

Pobedio je Novak Đoković juče i Stena Vavrinku i policijski čas u okviru trećeg kola Vimbldona i izbegao da se vrati na teren tokom današnjeg dana, pa sada ima dosta više vremena da se regeneriše za susret sa Hubertom Hurkačem iz Poljske koji je na programu u nedelju.

Naravno, igra Novaka Đokovića oduševila je mnoge navijače, ali ne samo njih, već i nekadašnje velike legende ovog sporta poput Džona Mekinroa, koji je bio u komentatorskoj ulozi upravo na Novakovom meču protiv Stena.

On je tokom susreta imao nekoliko sjajnih opaski na Đokovićevu igru, a zbog kojih se Novak na kraju meča javno zahvalio velikanu. Tokom meča, kolega ga je upitao koliko je zapravo Novak blizu da postane najkompletniji igrač svih vremena.

Commentator 1: how much close is Novak Djokovic getting to become the Complete player ever?



John McEnroe: Well for me he is. Do you think I wouldn’t give him an A. Look at that( Forehand winner)#Djokovic #djokovic𓃵 #NoleFam #Wimbledon @DjokerNole @JohnMcEnroe — Shane Gupta (@Shanegupta22) 07. јул 2023.

- Pa, za mene on to već jeste. Da li mislite da mu ne bih dao ocenu pet? Pogledajte taj forhend viner - rekao je Mekinro.

John McEnroe - "Novak is playing better than ever; his serve is better than ever, his forehand is certainly better than ever." — 𝚗𝚒𝚌𝚔. A͟O͟¹⁰ (@NoleLondon) 07. јул 2023.

Potom je komentarisao i njegov servis, za koji smatra da je prosto rečeno - besprekoran.

- Novak igra bolje nego ikada. Njegov servis je bolji nego ikada. Njegov forhend je trenutno bolji nego ikada - jasan je bio legendarni teniser.

🇺🇸 Johnny McEnroe 🎧 #Wimbledon @DjokerNole IS already a complete player!



I will give him A or A+ on everything but his Overhead" 😇 pic.twitter.com/sxwoqLQVOj — TRAVEL&Sp🎾rts (@travel__Sports) 07. јул 2023.

Zaključio je da sve u Đokovićevoj igri zahvaljuje pohvale.

- On je kompletan igrač. Sve u njegovoj igri zaslužuje ocene pet ili pet minus osim udarca preko glave - našalio se Mekinro.

Kada mu je na terenu komentator spomenuo kako ga je Mekinro hvalio, Novak je morao da uzvrati na isti način.

- Volim te, Džon! Hvala ti na divnim rečima - odgovorio je Đoković.