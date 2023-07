Kakav otac, takav sin: Stefan i Novak isti na terenu, ove fotke pokazuju da Đokovići imaju novu tenisku zvezdu

Novak Đoković je uspeo u svojoj "misiji" da postane najbolji teniser na svetu, ali i najbolji koji je ikada igrao ovaj sport. Postavio je brojne rekorde, nastavlja da ih obara, dok juri i novu Grend slem titulu na Vimbldonu.

Praktično, Novak više i ne mora da se bavi tenisom, jer je već dostigao zvanje "GOAT" (najbolji svih vremena), ali se on i dalje bori za ličnu satisfakciju, dok u isto vreme trenira sa svojim sinom, koji pokazuju zavidan teniski talenat.

