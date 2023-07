Đoković u četvrtfinalu Vimbldona: Posle dva dana slomio Hurkača

Novak Đoković je u četvrtfinalu Vimbldona! Najbolji teniser svih vremena savladao je poljskog tenisera Huberta Hurkača posle veliku četvrtom kolu u meču koji je trajao dva dana i sa 7:6, 7:6, 5:7, 6:4 i prošao među osam najboljih, gde ga čeka sedmi teniser sveta Andrej Rubljov.

Novak je imao ozbiljan test protiv Poljaka koji je u ovom meču oborio rekord ovogodišnjeg Vimbldona po brzini servisa, koji je u jednom momentu iznosio 243 km/h.

Đoković u prva tri seta nije oduzeo servis rivalu, iako je imao pet brejk lopti u drugom setu. Sa druge strane Hurkač nije ni imao brejk priliku sve do završnice trećeg seta, kada je došao do dve brejk lopte koje su bile i set lopte, gde je drugu pretvorio u poen.

Ali, Novak je konačno u četvrtom setu uspeo da dođe do novih brejk lopti. Hurkač je uspeo da spasi dve, ali ne i treću, koju je Novak pretvorio u poen i do kraja je sigurno sačuvao prednost.

Reakcije Đokovića tokom meča sa HurkačemFoto: ProfimediaPrva dva seta odigrana su u nedelju uveče i Novak ih je dobio posle tajbrejka. Oba su bila "tesna" i neizvesna. U prvom je Novak čak i spasavao tri set lopte, ali je uspeo da se izvuče iz veoma teške situacije i da dođe do seta, a ujedno i rekorda, jer je tada postao čovek koji je najviše puta u istoriji osvojio uzastopno tajbrejkove, pretekavši Pita Samprasa koji je imao 12. Potom je Novak taj rekord dodatno popravio i došao do trinaestog vezanog tajbrejka.

Nije bilo brejka u prvom setu, ali ni brejk lopti, jer su i Novak i Hubert bili izuzetno sigurni na svoj servis. Đoković u prvih nekoliko gemova nije izgubio ni poen, dok je i Hurkač malo poena prepustio Novaku.

A onda je u tajbrejku došlo do velikog iznenađenja, kada je Hurkač uspeo da napravi mini brejk i dođe do tri set lopte. Novak je prve dve spasio na svoj servis, a onda je Hurkač imao set loptu na svoj servis, koji je odlično izveo i onda imao zicer na mreži, ali je zakucao loptu u mrežu i propustio šansu. A šampion poput Novaka to nije propustio i ubrzo je dobio svoju priliku, koju je odmah i iskoristio.

Nešto slično viđeno je i u drugom setu, samo je tu Novak bio bliži brejku. Imao je najpre jednu brejk loptu na startu meča, a potom još četiri u osmom gemu drugog seta. Imao je 0:40, ali je Hurkač uspeo da se spasi. Potom još jednu brejk loptu, ali ni nju nije iskoristio, iako je u jednom momentu delovalo kao da će Novak da napravi brejk, ali do toga nije došlo, jer se Novak upecao na mreži, a u toj situaciji je Hurkač imao mnogo sreće jer mu se jedan "balon" vratio iz Novakovog polja u njegovo, a Đoković nije uspeo da se zaustavi da ne zakači mrežu.

Ušlo se u novi tajbrejk, gde je u jednom momentu delovalo da je Hurkač bliži setu, jer je imao mini brejk pri vođstvu od 5:4 i dva servisa da reši meč. Ali, kao da se ponovo uplašio potencijalnog dobitka seta, Novak mu je oduzeo oba servisa, zatim i iskoristio svoju prvu set loptu.

Brzo nakon toga organizatori su suspendovali meč zbog policijskog časa i on je nastavljen tek sutradan oko 15 časova.

I u trećem setu je nastavljena slična slika. Oba tenisera su bila sigurna na svoj servis sve do završnice, a onda je Hurkač došao do dve set lopte na servis Novaka kada je trebalo da obezbedi tajbrejk.

Novak je prvu uspeo da spasi, kod druge je doživeo ometanje, jer je nekome sa tribina zazvonio telefon neposredno pred servis, pa je napravio prvu servis grešku, a potom je Hurkač uspeo da skoristi set loptu i uvede meč u četvrti set.

Četvrti set je počeo slično, oba tenisera su sigurno osvajla svoje gemove, dok je u sedmom gemu Novak konačno uspeo da slomi servis rivala i da dođe do brejka.

Ubrzo ga je potvrdio, potom je Hurkač uspeo da smanji prednost, ali je onda Novak servisima osigurao pobedu.

Đoković - Hurkač 7:6(8:6), 7:6(8:6), 5:7, 6:4

Tok meča:

IV set:

6:4 - Kraj meča! Novak je u četvrtfinalu!

5:4 - Uspeo je Hurkač da smanji prednost, ali u narednom Novak servira za pobedu.

5:3 - Novak je potvrdio brejk!

4:3 - Breeeejk! Konačno je Novak uspeo da slomi servis Poljaka i sada je na korak od plasmana u četvrtfinale!

3:3 - Počeo je Novak greškom gem, ali je onda vezao tri asa i sigurno osvojio gem.

2:3 - Šteta! Imao je Novak šansu u ovom gemu, ali je napravio nekoliko nekarakterističnih grešaka i Hurkač se izvukao.

2:2 - Dobar gem za Novaka, koji bez izgubljenog poena izjednačava na 2:2.

2:1 - Hurkač je došao do 40:0, Novak je zatim uzeo dva poena, ali potom nije uspeo da potpuno zakomplikuje gem Poljaku.

1:1 - Uzvraća Đoković istom merom, bez izgubljenog poena.

0:1 - Nastavlja Hurkač u istom ritmu i osvaja gem sigurno.

III set

5:7 - Hurkač osvaja set! Došao je do dve brejk lopte i iskoristio je drugu.

5:6 - Hurkač još jednom siguran na svoj servis.

5:5 - Izgubio je Novak prvi gem, ali je zatim vezao četiri poena.

4:5 - Ne posustaje Hurkač, ponovo bez izgubljenog poena osvaja gem.

4:4 - Ponovo su serveri sigurni.

3:3 - Siguran gem za Novaka bez izgubljenog poena.

2:3 - Ponovo je Novak imao malo nezgodnu situaciju i uspeo je da dođe do gema posle 30:30, a potom je Hurkač još jednom servisima došao do gema bez izgubljenog poena.

1:2 - Hurkač dolazi do novog gema, relativno sigurno.

1:1 - Bilo je 0:30, ali je Novak potom servisima uspeo da se izvuče iz veoma nezgodne situacije.

0:1 - Hurkač započinje treći set u velikom stilu, bez izgubljenog poena.

Meč je suspendovan zbog policijskog časa!

II set:

Tajbrejk:

8:6 - Novak osvaja i drugi set i popravlja svoj rekord po broju uzastopnih tajbrejkova na Grend slemu na 14!

7:6 - Nova set lopta za Novaka!

6:6 - Izvukao se Hurkač, spasio je set loptu!

6:5 - Novak odmah vraća mini-brejk, a potom i sjajno čita Hurkača i dolazi do set lopte na svoj servis.

4:5 - Hurkač dolazi do mini-brejka, pošto je sjajno riternirao.

3:4 - Hurkač dolazi do vođstva, iako je Novak imao pravi zicer, koji je poslao u mrežu.

3:3 - Imao je Novak šansu, razvio se poen, ali je Hurkač odigrao nestvaran sjals i došao do poena.

3:2 - Hurkač vraća mini-brejk posle dobrog pasing šota, a onda Novak dobrim servisom ponovo dolazi do vođstva.

2:1 - Mini-brejk za Novaka! Hurkač u narednom poenu asom smanjuje rezultat.

1:0 - Novak osvaja prvi poen u tajbrejku na svoj servis.

6:6 - Izvukao se Hurkač, iako je Novak stigao do 40:40.

6:5 - Novak osvaja gem sa nulom, obezbedio je tajbrejk najmanje!

5:5 - Hurkač nastavlja sa izuzetnim servisima, bez izgubljenog poena.

5:4 - Đoković bez izgubljenog poena dolazi do gema, Hurkač će u narednom gemu biti pod velikim pritiskom.

4:4 - Kakva šansa za Đokovića! Imao je tri vezane brejk lopte, ali ih nije iskoristio, potom je imao još jednu priliku, ali ni nju nije iskoristio, jer se "upecao" na mreži, iako je ličilo da ima dobijen poen.

4:3 - Siguran gem Novaka.

3:3 - Hurkač opet uz male probleme dolazi do gema.

3:2 - Siguran Novakov gem ponovo.

2:2 - Došao je Novak konačno do brejk lopte, prve u meču, ali je Hurkač uspeo da se izvuče servisom. Asom je spasio brejk loptu, pa oservirao novi as i još jednim neodbranjivim servisom se izvukao.

2:1 - Novak se suočio sa problemom, bilo je 15:30, ali se izvukao.

1:1 - Hurkač bez izgubljenog poena dolazi do gema.

Đoković dobro počinje drugi set i dolazi do vođstva na startu.

I set

Tajbrejk

8:6 - Đoković osvaja prvi set! Iskoristio je prvu set loptu i brutalno kaznio Hurkača!

6:6 - Spašava Novak i treću set loptu!

5:6 - Đoković je spasio dve set lopte, ali u narednom Hurkač servira, koji je sa 243 km/h servisom već oborio rekord.

3:6 - Hurkač sa dva brutalna servisa dolazi do tri set lopte.

3:4 - Hurkač dolazi do minibrejka, pošto je Novak napravio duplu servis grešku.

2:3 - Hurkač takođe siguran na svoj servis.

2:1 - Novak je imao drugi servis, Hurkač je probao da napadne, ali je ritern otišao daleko u aut. Potom je imao još jednu grešku, pa je Novak sačuvao servise.

0:1 - Imao je Novak šansu, ali je odigrao loš pasing šot i dao Hurkaču priliku da dobije prvi poen.

6:6 - Đoković takođe veoma siguran na svoj servis i gledaćemo tajbrejk.

5:6 - Hurkač osvaja izuzetno sigurno svoj gem.

5:5 - Novak je krenuo u gem asom, potom je imao i duplu grešku, pa je upao u problem, jer je došlo do 30:30, a potom i prvi put na Novakov servis na 40:40. Onda je Hurkač imao opasan ritern koji je završio na vrhu mreže, a potom je Novak došao do gema i izvukao se iz potencijalno nezgodne situacije.

4:5 - Novak je napravio prvi veći pritisak na servis Hurkača, pošto je imao 30:0, ali je potom Hurkač vezao tri dobra poena, a Novak je imao i jedan pad, ali na sreću bez posledica. Na kraju se je došlo i do prvog "đusa", ali je Hurkač odservirao bombu od 226 km/h, potom imao još jedan razoran servis i poveo je sa 5:4.

4:4 - Novak je izgubio prvi poen na svoj servis u ovom gemu, i to prvi poen u gemu, ali je zatim sigurno vezao četiri poena i izjednačio.

3:4 - Uzvraća Hurkač istom merom, sada on osvaja gem bez izgubljenog poena.

3:3 - Novi gem Đokovića bez izgubljenog poena.

2:3 - Osvojio je Novak prvi poen, ali je zatim Hurkač dominirao sa poenima.

2:2 - Još jedan Novakov gem bez izgubljenog poena.

1:2 - Hurkač ponovo siguran na svoj servis.

1:1 - Sjajan start Novaka na svoj servis, osvojio ga je bez izgubljenog poena.

0:1 - Hurkač je prvi servirao i relativno sigurno je došao do gema, pošto je Novak osvojio samo jedan gem.

