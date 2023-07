'NE SEĆAM SE KAD SAM SE OSEĆAO TAKO JADNO' Đoković se oglasio posle meča sa Hurkačem i OTVORIO DUŠU!

Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Vimbldona.

Đoković je nakon iscrpljujuće borbe koja je trajala dva dana savladao Poljaka Huberta Hurkača sa 3:1 u setovima 7:6, 7:6, 5:7, 4:6

"Čestitam Hubertu, odigrao je odlično, nije imao sreće. Ne sećam se kad sam se osećao tako jadno na riternu posle njegovih neverovatno jakih i preciznih servisa. Ima sjajan servis, jedan od najboljih na svetu i teško ga je pročitati. Igrati na brzoj podlozi, kao što je trava, to mu odgovara, to pogoduje dobrim serverima. Nisam uživao, ali u najvažnijim momentima, juče i danas, bio sam pravi. Imao sam i sreće da dobijem taj prvi set. Ovaj meč je mogao da ode u sasvim drugom pravcu, ali sam sačuvao nerve u važnim trenucima", kaže Novak.

Novak čak punu deceniju ne zna za poraz na Centralnom terenu Vimbldona, ali to mu ne stvara dodatni pritisak.

"Samo na dobar način! Osećam sjajnu konkekciju sa terenom. Svaki meč koji sam dobio, osećam se još komfornije, sa više samopouzdanja, tako da se nadam da će ta ljubavna afera da se nastavi još dugo vremena", dodao je Đoković.

U četvrtfinalu ga čeka Rus Andrej Rubljev.

"Drugačiji igrač, svakako. I on ima snažane ud.arce sa osnovne linije, ostaje joj bliže, voli da diktira igru. Neću previše da pričam o taktici, ostavljam to za sebe. Moram da budem spreman, biće sve teže i teže. Teško je reći da može teže od ovog danas i juče. Dugo već igra dobro, traži svoje prvo polufinale, nadam se da to neće da se desi", zaključio je Novak.

