Đoković: 'Svako gleda GOAT trku za svoj način, kada se gleda iz šire perspektive...'

Najbolji srpski teniser Novak Đoković prokomentarisao je novu raspravu koja se povela u vezi najboljeg svih vremena, jer pokušava da se ustanove sada dva termina - GOAT (najveći svih vremena) i BOAT (najbolji svih vremena).

On smatra da je to dobro za beli sport.

- Ima dosta faktora koji utiču na debatu. Svako ima svoje mišljenje, izjašnjava se. Kada se gleda iz druge, šire perspektive da je dobro za tenis da se o tome što više razgovora. Ko je najbolji, najuspešniji jer suštinski mi želimo kao ambasadori našeg sporta da privučemo što više fanova, pažnje. Ako ta debata prouzrokuje to, što da ne, ja to podržavam - kazao je Novak.

Na pitanje u kojoj eri bi, pored svoje, voleo da igra, imao je poduži odgovor.

- Verovatno bih se svađao sa Mekinroom. Svi mi smo razmišljali kakvi bismo bili u drugoj eri, poredimo se sa šampionima iz različitih generacija. Mnogi od tih šampiona su i dalje aktuelni u našem sportu. Mekinro, Beker, Lendl itd. Tu su, prisutni. Da li u ulozi trenera... Sa Bekerom sam ranije radio. Dosta ga dobro poznajem i ovako lično. Imali smo dosta razgovora na tu temu. Bilo je interesantno čuti njegova razmišljanja i kako on vidi tenis danas u poređenju sa onim ranije - naveo je Đoković, a onda uporedio dve ere.

- Drugačije je, držim se toga, velika je razlika i u odnosu na tehnologiju koja se koristi. Reket, najbitniji alat za tenisera, do pre 30 godina se igralo sa drvenim, pa su onda menjali materijale, pa smo došli do lakših materijala, koji obezbeđuju i omogućavaju igraču da ima brzinu i apsorpciju vibracije pri udarcu. Dosta se toga promenilo. Samim tim teniseri imaju veće mogućnosti šta mogu da odigraju. Nekada nisi imao baš toliko mogućnosti, već si uglavnom igrao servis volej, slajs, posebno na podlogama kao što je trava. Retko ko je ostajao nazad. Prvi je bio Borg, koji je bazirao svoju igru na osnovnoj liniji, ali je i on išao na mrežu.

Dao je primer Džordana Tompsona sa kojim je igrao u drugom kolu Vimbldona.

- Danas je to retkost. Kada imate igrače poput Tompsona, sa kojim sam igrao u drugom kolu, i na prvi i na drugi servis ide na mrežu. To je nezgodno za nas koji nismo navikli da igramo sa takvim protivnicima. Riterni svih nas su dosta bolji, tako da za igrače koji igraju servis volej nije jednostavno da na servis idu napred - zaključio je Novak.