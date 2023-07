NIJE ZA RASPRAVU, ĐOKOVIĆ JE NAJVEĆI! Čuveni teniser stavio tačku na PITANJE SVIH PITANJA: Niko nije razmišljao o ludim brojevima

Višestruki polufinalista Grend Slem turnira (Australija 3 puta, Vimbldon jednom), osvajač 15 ATP titula i nekadašnji svetski broj 2 – Tomi Has dan danas izgleda kao da kreće na profesionalni meč.

Još jedan inspirativan razgovor u okviru druženja medija sa legendama sa aktuelnim direktorom „petog Grend Slema“ u Indijan Velsu započeli smo sa pitanjem: Kako komentarišete ono što se dešava u muškom delu turnira – u kome Đoković i Alkaraz zasad deluju izvanredno?

„Da, svi govore o njima dvojici. S razlogom, pošto su oni ti koji najčešće završavaju s trofejom u rukama u poslednje vreme. Ovo što Nole postiže je neverovatno, to je nesumnjivo. Ima viziju da opet slavi ovde i da uveća vođstvo po broju grend slem titula. Stvarno poseduje izvanredan mentalitet, vidi se posvećenost u njegovim očima, samo o tome misli i samo to želi. Svi drugi znaju da moraju da pobede nekoga kao što je Đoković ako žele da osvoje vimbldonsku titulu. Lepo je videti da su u četvrtfinalu Siner, Alkaraz, Rubljov, Rune - novi momci... Odlično igraju, ali hoće li to biti dovoljno da pobede Noleta? Svi jedva čekamo da vidimo šta će se dogoditi“, kaže na početku Has.

Interesovaloi nas je da li ga je iznenadio munjeviti napredak Alkaraza na travi...

„I da i ne – a pogotovo kada vidimo koliko je fizički snažan, kako se kreće i koliko su mu vrhunski udarci... Osvajanjem US Opena pokazao je da ume da igra na svim podlogama. Pobeda na Kvinsu dala mu je samopouzdanje, naravno da pobede uvek dižu veru u sebe. Pokazao je šta može i da je pretnja svakome, naravno da ima šansu da osvoji Vimbldon“, smatra Nemac.

Tomi je svojevremeno odneo čak tri pobede u mečevima protiv Novaka (iako je Novak ostvario 6 pobeda u tom rivalstvu). U to vreme – da li je ikada mogao da pomisli da će Novak ostvariti ovakve uspehe?

„Tada verovatno nisam; niko nije razmišljao o tim suludima brojevima, da budem iskren. Uz društvene mreže i medije, pravi se mnogo veća galama u vezi s rekordima... Ranije, kada su igrali Borg, Beker i ostali velikani prošlosti, nije se toliko razmišljalo o tome. Sve do Pita (Samprasa) - kada je on obarao rekord Roja Emersona - počelo je više da se priča. Ipak, u današnje vreme je mnogo veća frka u vezi s time, sve se prati pažljivije i bliže... To što je Novak postigao je neverovatno, to je posledica njegove čelične volje i posvećenosti koju ima na terenu i van njega – u poteri za svojim snom da se povuče kao najveći svih vremena, barem po brojevima!“

A koji su drugi kriterijumi – osim brojki – po njemu?

„Mislio sam prevashodno na to što postoje različite ere u tenisu, te je teško reći ko je najveći. U vezi velikih brojki i osvojenim slemova - videćemo da li će se Rafa vratiti sledeće godine i možda imati šansu da konkuriše za još neke slem titule, ali Nole vodi u toj kategoriji i nema poricanja da to niko ranije nije uradio. Pri tom je i najduže bio prvi na svetu, nema rasprave o činjenici ko je najveći svih vremena – ako se gledaju brojevi, to je Nole, u muškoj konkurenciji“, jasan je on.

Koje bi bile glavne igračke karakteristike nekog budućeg teniskog šampiona?

„Tenis generalno ide ka tome da se sve jače udara – i da igrači poseduju viši nivo atleticizma. Mislim da je prosečna brzina udarca neuporedivo viša nego ranije – na servisu, forhendu, bekhendu... Sada nisi prosečne visine ako nemaš 193 cm, maltene je tako. Teniser sebi više ne sme da priušti da ima bilo kakve slabosti, to je ludo. Uvek pokušavam da objasnim ljudima da je potpuno drugačije gledati uživo u poređenju s televizijom, tek se uživo može videti kako brzo reaguju, koliko je spina i snage u svakom udarcu. Fenomenalan, lud sport“, sa osmehon zaključuje razgovor sa srpskim medijima Has.