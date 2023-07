TUKAO ČOVEKA SA BEBOM U NARUČJU! Bivši svetski šampion premlatio neznanca u restoranu! Razlog je bizaran (VIDEO)

Strašan skandal desio se u Kazahstanu, a glavni akter bio je bivši svetski šampion u boksu, u verziji IBA Bejbut Šumenov.

On je u jednom restoranu u Astani pretukao čoveka koji je držao dete u naručju. Snimak prebijanja je toliko brutalan, da nije za one koji ne mogu da podnesu nasilje.

Razlog tuče je bizaran. Šumenov je bio izrevoltiran posle tuče njegovog sina, sa sinom neznanca kojeg je posle toga napao i premlatio.

- Pokrenut je postupak zbog huliganizma. Za sada ima elemenata krivičnog dela lake težine. Snimak će sve pokazati, pregledaćemo ga. Šumenov je bio trezan - rekao je zamenik ministra unutrašnjih poslova Kazahstana Kairat Suntajev u razgovoru za portal "Zakon.kz".

Incident se dogodio sredinom juna u jednom od tržnih centara u Astani, glavnom gradu Kazahstana. Pretpostavlja se da je do tuče došlo zbog svađe dece na igralištu.

Sam Šumenov je u razgovoru za "Tengrinevs" objasnio svoje postupke:

- Pokušao sam da zgrabim ovog čoveka s leđa. Ali me nije pustio, nego se branio držeći dete u rukama. Koji otac to radi? Da je mojoj porodici nešto pretilo, sakrio bih ih iza sebe. Pokušao sam da okončam sukob, ali je on iskoristio dete i napao me se leša, pokušavši da me izbode. Sve može da se vidi na snimku. Izgubio sam živce kada sam video nož, pa sam pokušao da ga razoružam.

Bejbut Šumenov postavio je ceo snimak tuče na svom instagram profilu. I obrazložio svoj postupak.

- U vezi sa širenjem informacija i video snimka u medijima i društvenim mrežama o meni, želim da kažem sledeće. Zaista se desila neprijatna situacija i video prikazan iz pogrešnog ugla je odigrao ulogu koja nije u moju korist. Zato su mnogi počeli da me vređaju i pišu razne neprijatne komentare. Savršeno znate i razumete da u ovom informacionom dobu koja se brzo razvija, svaka osoba može biti prikazana i izložena u lošem svetlu. Svaki video se može uređivati ili prikazati iz pogodnog ugla da bi se neko ocrnio.

Kako tvrdi Kazahstanac, baš iz tog razloga postavio je celokupan video. A dao je i celo objašnjenje svog divljačkog postupka.

- Moj osmogodišnji sin se tog dana igrao na igralištu i drugi dečak je počeo da ga udara po leđima bez razloga. Moj sin nije razumeo zašto ga ovaj dečak tuče, udaljio se od njega i nastavio da igra. I nakon nekoliko minuta taj dečak se vratio i ponovo pokušao da napadne mog sina. Moj klinac počeo je da izmiče i beži od njega. Onda je taj čovek došao i odveo to dete. Moj sin nije navikao na ovakav stav i to je za njega bio veliki stres. Tada mi je prišao sin i rekao da ga je taj dečak napao. Pokazao mi je leđa, gde sam primetio crvenilo i ogrebotine. Posle sam prišao ovom čoveku da razjasnim da li je on otac ovog deteta i pitao ga: da li je tvoj sin udario mog sina. U odgovoru je agresivno odgovorio: Da, udario je, pa šta? Šta hoćeš?!