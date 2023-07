ALKARAZOV OTAC SNIMAO NOVAKOV TRENING - Španski teniser na konferenciji za medije priznao: Istina je! (VIDEO)

Prvi teniser sveta, Španac Karlos Alkaraz plasirao se u svoje prvo polufinale Vimbldona, pošto je u četvrtfinalu pobedio Danca Holgera Runea sa 3:0.

Posle meča govorio je o velikoj pobedi i plasmanu u završnicu Vimbldona, ali i dao zanimljivu izjavu na temu o kojoj je brujao "beli sport" prethodnih dana - da je njegov otac snimao trening Novaka Đokovića.

"Verovatno je istina. Moj otac je veliki teniski navijač. On ne gleda samo moje mečeve. Dolazi u klub u 11.00 prepodne, a odlazi u 10 uveče, gleda mečeve i treninge svih. To što je imao mogućnost da vidi Ðokovića uživo, da, verovatno je istina da je snimao treninge", rekao je Alkaraz.

