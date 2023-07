SRBIJA JE OVO ČEKALA: Poznato kada Novak Đoković igra polufinale Vimbldona

Srpski teniser Novak Đoković u petak igra polufinalni meč Vimbldona 2023. Sada je poznato i kada će duel protiv Janika Sinera početi.

Novak Đoković izaćiće na „Centralni teren“ na Vimbldonu u polufinalu protiv Janika Sinera u prvom terminu od 14 i 30 po srednjoevropskom vremenu.

Nakon njih igraće Karlos Alkaraz i Danil Medvedev, 20-ak minuta nakon što se Novakov meč završi.

Friday Centre Court singles only #Wimbledon



1:30 pm Djokovic vs Sinner



followed by

Alcaraz vs Medvedev