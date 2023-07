NOLE POBEDIO ITALIJANA! Đoković samleo Sinera i utišao engleskog sudiju i publiku

Najbolji srpski teniser, Novak Đoković plasirao se u veliko finale Vimbldona, pošto je danas na Centralnom terenu pred krcatim tribinama savladao Janika Sinera u ekspresna tri seta tokom kojih je konstantno diktirao tempo i držao se ispred kvalitetnog Italijana - 3:0 (6:3, 6:4, 7:6)!

Novak Đoković - Janik Siner 3:0 (6:3, 6:4, 7:6)

TREĆI SET:

6:6 (4:5) - Pravi mini-brejk sada Novak, imaće dva servisa i ukoliko oba budu uspešna plasiraće se u novo vimbldonsko finale!

6:6 (3:4) - Uspeva Đoković da vrati istom merom i sada vodi u taj-brejku!

6:6 (1:3) - Pravi Siner mini-brejk, izgleda da Novak ima problema sa sočivom.

6:6 - Idemo u taj-brejk, izgleda da Đoković bez toga ne može!

5:6 - Mnogo sigurniji je Siner na svom servisu, Đoković još jednom nije bio u prilici da zapreti svom rivalu...

5:5 - Imao je Siner dve set-lopte, a onda... Jedan od navijača žestoko je stao "na žulj" Đokoviću, srpski teniser pronašao je dodatnu motivaciju i poravnao rezultat u finišu trećeg seta!

4:5 - Rutinski servis gem za Janika Sinera, sada je Đoković pod pritiskom budući da će servirati za ostanak u trećem setu.

4:4 - Zanimljiv detalj koji, na svu sreću, nije uticao na ishod gema pa Đoković dolazi do novog izjednačenja. Siner je dobio poen iako je lopta bila u autu, srpski teniser dobio je "direktivu" da ne traži čelindž.

3:4 - Služio je servis Sinera koji dolazi do novog vođstva, ovoga puta bez drame i izgubljenog poena.

3:3 - Uslovi na travi su sve teži zbog velike vlage, ali to ne sprečava Đokovića da sigurnom igrom dođe do novog servis gema.

2:3 - Kada je najvažnije Janik Siner perfektno pogađa linije, još jednom je Đoković imao šansu da oduzme servis rivalu, ali je ponovo fortuna stala uz Italijana.

2:2 - Zapretio je Siner sada Đokoviću, uspeo da dođe do djusa, ali ništa više od toga. Kada je bilo najpotrebnije, srpski teniser je pogađao prvi servis. Nastavlja se borba...

1:2 - Mnogo sreće bilo je uz Sinera sada... Imao je Đoković tri brejk-lopte, a onda je Italijan servisima uspeo da se "izvuče" iz teške situacije i ponovo povede.

1:1 - Mučio je prvi servis Đokovića u prva dva seta, ali po svemu sudeći srpski teniser pronašao je dobar recept. Sa dva asa uspeva da poravna rezultat.

0:1 - Imao je Novak Đoković mnogo problema sa proklizavanjem na startu trećeg seta, pokušavao je srpski teniser da očisti đonove patika, ali mu ni to nije pomoglo. Janik Siner dolazi do vođstva posle sigurnog prvog gema.

DRUGI SET:

6:4 - Novaku ne može ništa ni klizava trava, ni sudija koji ga urniše! Rutinskim gemom došao je do drugog seta i sada je na korak od još jednog finala Vimbldona.

5:4 - Drži se Italijan u svom prvom grend slem polufinalu. Ne da svoje gemove i naterao je Novaka da ipak servira za set.

5:3 - Sada već uobičajena priča. Siner uzima prvi poen na Novakov servis, burno ga proslavlja, ali onda Srbin preuzima stvar u svoje ruke i dolazi do gema.

4:3 - Sjajan ritern, pa neiznuđena greška Sinera. Napravio je i Novak dve neiznuđene greške, ali uprkos tome imao dve brejk šanse. Nije uspeo da ih iskoristi, pa je Siner ostao u setu.

4:2 - Siner burno proslavlja poene i dalje, ali ne pomaže mu to mnogo. Bori se kao lav, ne da se, pravi gemove na Novakov servis teškim, ali na korak od vraćanja brejka se sve za njega završava.

15.52 - Ne rasipa energiju Novak na sukob sa sudijom, ignoriše ga iako je prvi put u karijeri izgubio poen zbog takozvanog ometanja.

3:2 - Izgubio je gem Novak, ali ono što je važnije je da tek sad, nakon sramnih odluka sudija, deluje kao da je spreman da zgazi sve pred sobom.

3:1 - Nakon sramne odluke sudije, nikako Novaku nije išao prvi servis i Siner je došao do brejk šanse. Itlaijan je ponovo pogrešio iz forhenda i Nole je spasio i četvrtu brejk šansu, a potom stigao do 3:1.

15:46 - Sudija ne prestaje da maltretira Noleta! Posle sporne odluke, sudija je opomenuo u istom gemu i Novaka zbog prekoračenja vremena za servis.

15:39 - AUUUUUUUU! Ovo se retko viđa! Sramna odluka sudije! Novak je ispustio krik posle teškog udarca, a sudija je procenio da je krik bio produžen i da je tako omeo Janika Sinera i oduzeo Novaku poen!

2:1 - Brejk Novaka! Prva dupla greška u meču dovela je do 0:30, a neiznuđena do tri brejk lopte za Srbina. Najbolji svih vremena propustio je prvu neiznuđenom greškom, Italijan je potom došao do vinera, ali treću je iskoristio!

1:1 - Uh, bilo je "čupavo!" Zna Siner da može da osvoji set protiv Novaka, prošle godine u četvrtinalu Vimbldona osvojio je prva dva. Za sada nije ni blizu toga, iako je gem na Noletov servis bio neizvestan.

15:24 - Fanovi, ne brinite, statistika ide u korist Novaka! Svaki put kada je Novak pvoeo sa 1:0 u polufinalima stigao je do finala. Samo jednom mu to nije pošlo za rukom, kada je 2007. predao polufinale Vimbldona Nadalu.

1:0 - Svestan je Siner da je autsajder, ali nije psihički pao za sada. I dalje igra sa istim žarom, proslavlja poene i dolazi do prvog gema.

PRVI SET:

6:3 - Tako je, majstore! Čitao je dobro servis Siner Novaku, ali ni to mu nije pomoglo i Novak dolazi do vođstva.

27 - Novak Djokovic has won 27 of his 28 Grand Slam semi-finals when he won the opening set - he only lost his first such SF against Rafael Nadal in Wimbledon 2007 by retirement (3-6 6-1 4-1 RET). Routing.#Wimbledon