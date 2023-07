NOLE PROTIV ITALIJANA PIŠE ISTORIJU VIMBLDONA! Srbin igra svoje 46. polufinale grend slem turnira

Srpski teniser Novak Đoković od 14.30 igra protiv Italijana Janika Sinera u polufinalu Vimbldona.

Drugi reket sveta Novak Đoković ovog petka igra svoje 46. polufinale grend slem turnira, čime je izjednačio rekord Rodžera Federera.

UŽIVO:

3:0 - Nije se Siner predavao, krenuo je odmah u akciju vraćanja brejka, ali bezuspešno. Burno je proslavio prvi osvojen poen iz pasing šota, ali više od toga nije mogao. Nizao je greške iz forhenda, kako iznuđene, tako i neiznuđene.

2:0 - Brejk Novaka! Namučio se Nole na startu, ali ubrzo pokazao Italijanu ko je favorit.

14:47 - I Novak i Siner imaju problema sa kretanjem. Italijan se trudi, kao što je Novak i najavio, da bude agresivan i preuzme kontrolu, ali sa druge strane ima najboljeg svih vremena zbog čega mu i ne polazi za rukom.

1:0 - Novak osvaja prvi gem iako nije bilo nimalo lako. Tri poena zaredom osvojio je Siner i došao do brejk šanse. Spasio je Nole potom još jednu i uspeo da dođe do prvog gema nakon nekoliko grešaka Sinera iz forhenda. Činilo se da Novak ima problema sa podlogom, pošto je nekoliko puta pogledao ka podu.

14:32 - Janik Siner je odlučio da Novak Đoković prvi servira.

14:28 - Novak Đoković i Janik Siner izlaze na teren.

14:24 - Zanimljivo je da čak ni najveći teniski stručnjaci ne znaju baš u potpunosti šta da očekuju od Janika Sinera jer do polufinala sa Novakom nije imao nijednog protivnika iz top 70, što je nezapamćeno na grend slemovima.

All smiles before their semi-final showdowns 😀#Wimbledon | @DjokerNole | @carlosalcaraz pic.twitter.com/hB3Q0PzZ8a