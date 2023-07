Alkaraz: Ne mogu da verujem da sam u finalu, biće izuzetno teško protiv Novaka

Španski teniser Karlos Alkaraz izjavio je nakon plasmana u finale Vimbldona, da ne može da veruje da će biti u prilici da se bori za trofej protiv Đokovića, prenosi Sportklub.

Alkaraz se plasirao u finale Vimbldona, pošto je danas savladao ruskog tenisera Danijela Medvedeva sa 3:0 (6:3, 6:3, 6:3) u polufinalu.

"Ovo je san za mene, finale ovde. Iskreno ne mogu da verujem. Samo mogu da kažem da uživam u ovome. Vreme je da nastavim da sanjam. Teško je bilo zatvoriti meč. Nije bilo lako, morate biti stalno fokusirani. Danil se borio sve do samog kraja, do poslednje lopte. On trči, udara, morao sam da pokažem najbolji tenis u teškim momentima. Bio sam agresivan. Bio sam tada onaj pravi ja, to je bio ključ da završim meč", istako je Španac.

Dodaje da će meč protiv Đokovića biti veliki izazov.

"Šta da kažem? Svi znaju kakva je Novak legenda. Biće izuzetno teško. Boriću se, to sam ja. Verujem u sebe, verovaću da mogu ovde da ga pobedim. Video sam da je nepobediv od 2013. na ovom terenu. Biće veliki izazov, ali sam zahvalan na prilici. Imam dva dana za odmor. Sanjao sam da igram od početka sa igračima kao što je Novak. Finale je, nije vreme da budem uplašen i umoran. Videćemo kako će biti", zaključio je Alkaraz.