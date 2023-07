NISU NI SVESNI ŠTA MOGU DA PROBUDE! Sraman tretman za Đokovića pred veliko finale, na svaki način ga PONIŽAVAJU i provociraju!

"Oni meni zapravo čine uslugu. Što više navijaju protiv mene, meni je bolje. Kod mene probude nešto što možda ne žele da vide", poručio je Đoković nakon što je u drugom kolu Vimbldona pobedio Džordana Tompsona.

Tada se Novak suočio sa bezobraznim navijačima i provokacijama sa tribina.

One nisu prestale, a situacija je kulminirala u polufinalu, kada Đoković nije uspeo, niti želeo da iskontroliše emocije. Burno je reagovao, a u tri seta je pobedio Janika Sinera.

U finalu će za petu uzastopnu titulu, ukupno osmu na Vimbldonu i 24. grend slem trofej igrati protiv Karlosa Alkaraza.

Publika nije jedina koja provocira, to rade i mediji.

Britanski "Tajms" mislio je da je dobra ideja da uz Novakovu sliku u izdanju novina koje su izašle u subotu, napišu naslov "Ružno pobeđivanje", a u kratkom tekstu objasne da je srpski teniser tokom meča imao svađu sa sudijom i sa publikom.

Nice Winning Ugly headline, not sure they we’re watching same match as I was was, Djoker was simply balling 💪👊😎 pic.twitter.com/9IUD60QCK4