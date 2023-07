SVAKA ČAST! Srbija ima šampionku Vimbldona

Srpska teniserka Luna Vujović postala je šampionka Vimbldona za igračice do 14 godina, pošto je danas u finalu pobedila britansku teniserku Holi Smart sa 2:0 (6:3, 6:1), za samo 62 minuta.

Vujović je prvi set osvojila pošto je napravila tri brejka, jedan više od suparnice.

Mlada Srpkinja je i u drugom setu prva stigla do brejka, a zatim i do vođstva 4:1 posle čega je rutinski privela meč kraju i tako stigla do velikog uspeha i najavila da može u budućnosti da napravi veliku karijeru.

Mlada Srpkinja je i u drugom setu prva stigla do brejka, a zatim i do vođstva 4:1 posle čega je rutinski privela meč kraju i tako stigla do velikog uspeha i najavila da može u budućnosti da napravi veliku karijeru.

Autor: