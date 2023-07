ĐOKOVIĆ PORAŽEN U FINALU VIMBLDONA! Alkaraz osvojio drugu grend slem titulu u karijeri

Najbolji teniser Srbije Novak Đoković nije uspeo da osvoji 24. grend slem titulu.

Đoković je u finalu Vimbldona poražen u pet setova od Karlosa Alkaraza sa 3:2 (1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4).

Novak je ostao na 23 grend slem titule, od kojih sedam ima u Londonu. Ujedno je prekinuo niz od četiri uzastopne titule na Ol Ingland klubu, kao i tradiciju dugu deset godina od poslednjeg poraza na Centralnom terenu.

Karlos Alkaraz će posle druge grend slem titule zadržati prvo mesto na ATP listi.

Finale je trajalo gotovo pet sati.

Novak Đoković - Karlos Alkaraz: 6:1, 6:7, 1:6, 6:3, 4:5

PETI SET

Tok meča

4:5 - Novak dobija gem na svoj servis.

3:5 - ALKARAZ BLIZU POBEDE - Španac je na gem do pobede

3:4 - NE DA SE NOVAK!

Drži se Novak, osvaja gem na svoj servis, ali mora da napravi brejk da bi se vratio u meč

2:4 - NEMA BREJKA!

Novak je imao svoje šanse i 15:30 i na 30:30, ali nije stigao do brejk prilike - 2:4!

2:3 - GEM ZA NOVAKA

Uzima Novak gem na svoj servis i smanjuje zaostatak - 2:3.

1:3 - Alkaraz je potvrdio brejk sa nulom. Upisao je novi as u meču za kraj gema. Igra se četiri sata i 20 minuta.

1:2 - Ne, ne, ne! Još jedan neverovatan Đokovića. Zakucao je loptu u mrežu, a zatim je Alkaraz iskoristio brejk loptu i bekhend vinerom stekao veliku prednost. Đoković se toliko iznervirao da je slomio reket o stub mrežice. Novak je tom prilikom povredio i zglob desne ruke, nadamo se ne ozbiljnije.

1:1 - Pa ne, ovo je neverovatno šta je Novak promašio. Đoković je stigao do brejk poena, zatim sjajno napao Alkaraza, a kada je Španac u očajanju digao lopticu Novak je smeč zakucao u mrežu. Usledio je pad u Novakovoj igri, pa je Španac sa dva vinera stigao do izjednačenja.

1:0 - Auuuh, Novak i njegovi navijači su izgubili dosta živaca tokom ovog gema. Novak je poveo sa 30:0, a onda Alkaraz vezao tri vinera i stigao do brejk lopte. Uspeo je Novak da spase gem, a treći šansu je pretvorio u vođstvo.

Meč je ušao u peti sat.

ČETVRTI SET

6:3 - IGRAĆE SE PETI SET!

Đoković brejkom završava četvrti set - 6:3. Sledi peti set koji će odlučiti šampiona!

5:3 - ČUVA NOVAK PREDNOST!

Đoković čuva prednost, dolazi do novog gema na svoj servis - 5:3! Dobio je gem bez izgubljenog poena.

4:3 - ALKARAZOV PAD I GEM

Alkaraz se okliznuo u drugom poenu u gemu, delovalo je dosta neugodno. Novak je odmah prišao mreži i dobio znak da je sve u redu. Gem je nastavljen, a Španac ga je dobio - 4:3.

4:2 - POTVRDA BREJKA! Uspeo je Đoković da potvrdi brejk, sada se Španac unervozio - 4:2.

POLJUPCI ZA PUBLIKU

Novak je napravio brejk i onda se okrenuo ka publici i poslao im poljupce, Alkaraz se iznervirao...

3:2 - KONAČNOOOOO!

Đoković je napravio brejk, ali iz drugog pokušaja - 3:2. Prvo je došao do brejk, ali je Alkaraz tražio čelendž i pogodio, lopta je dokačila liniju, pa je brejk Srbina poništen. Novak je sačekao drugu šansu, dobio je i iskoristio je, nije bilo greške!

2:2 - Sjajan forhend viner Đokovića za izjednačenje u gemovima.

1:2 - Đoković je uspeo da se vrati posle 40:15 i produži gem, ali posle trećeg izjednačenja nije izdržao. Alkaraz ima 2:1 u setovima i u gemovima.

1:1 - Spasao je Đoković dve vezane brejk lopte i izvukao se iz teške situacije.

0:1 - Đoković je osvojio prva dva poena u četvrtom setu, ali nije uspeo da stigne do brejk prilike. Alkaraz završava gem sa bekhend vinerom.

TREĆI SET

1:6 - Gotov je treći set. Alkaraz je napravio treći brejk u ovom setu. Meč traje tačno tri sata

1:5 - Posle maratonskog gema usledio je jedan brz, Karlos Alkaraz stiže na gem od seta.

1:4 - Neverovatan, istorijski gem. Alkaraz je iskoristio sedmu brejk loptu u okviru ovog gema. Gem je trajao više od 20 minuta i viđeno je 13 izjednačenja.

1:3 - Propala je prilika za ribrejk Novaka. Imao je dve vezane brejk lopte, međutim Alkaraz je dobrim servisima vezao četiri poena i zadržao brejk viška.

1:2 - Još jedan težak gem za Đokovića. Alkaraz je imao 15:30 i sjajnu priliku za brejk lopte, ali je Novak uspeo da se izvuče i da veže tri poena za prekid serije Španca.

0:2 - Alkaraz je potvrdio brejk. Iskoristio je drugu šansu posle greške Novaka. Đoković je van fokusa na startu trećeg seta, a posle gubitka drugog u taj-brejku.

0:1 - Bekhend je izdao Đokovića u najbitnijem trenutku, pa Alkaraz pravi brejk već na startu trećeg seta. Videli smo i raspravu Novaka i sudije Marfija jer je posle sjajnog servisa Đokovića dosudio nec.

Drugi set:

6:7 - SET ZA ALKARAZA

Imao je Novak set loptu, nije je iskoristio, pa je onda Alkaraz imao set loptu na 6:7 i uzeo je set - 6:8. Prokockao je Novak svoje šanse.

6:6 - TAJ-BREJK, PROMENA STRANA

Na promeni strana u taj-brejku rezultat je 3:3. Novak je poveo sa 3:0, pa je Karlos imao dva sjajna servisa, a onda je Đokovićev drop-šot završio u mreži

5:6 - Ne greši Alkaraz na svom servisu, još jedan rutinski gem za španskog tenisera!

5:5 - BRAVO NOLE! Bilo je 30:30 i linijski sudija je uzviknuo aut, Novak je tražio proveru i bio je u pravu. Umesto set lopte za Alkaraza dobio je Đoković prvi servis i uspeo da osvoji gem za 5:5! Kakav poen za kraj gema...mala pomoć mreže za Novaka i onda fenomenalni potezi na mreži.

4:5 - ĐOKOVIĆ ZABRINUO SVE, ALKARAZ UZEO GEM

Đoković se poklizao, pao, bacio je reket iz ruke. Alkaraz je odmah prišao mreži da vidi da li je sve u redu, Novak je pokazao da je sve okej i da može da nastavi gem koji je na kraju uzeo Španac - 4:5.

4:4 - Fenomenalno je odigrao Novak ovaj gem i poravnao rezultat u gemovima u ovom setu! Nastavlja se žestoka borba u finalu!

3:4 - Alkaraz sada osvaja gem bez izgubljenog servisa!

3:3 - Veoma bitan gem za srpskog tenisera! Imao je Španac u jednom momentu 30:0, ali se Novak konsolidovao i uspeo da dođe do preokreta!

2:3 - APLAUDIRAO MU I NOVAK! Dobija Alkaraz gem na svoj servis, imao je 40:15, Novak je došao do 40:40, pa je u narednom poenu Španac odigrao perfektan volej na mreži, aplaudirao mu je i Novak zbog toga - 2:3.

2:2 - Žestoku borbu gledamo u drugom setu! Imao je Alkaraz jednu brejk loptu, ali je Novak uspeo da se izvuče i osvoji gem na svoj servis!

1:2 - Vraća brejk Novak Đoković! Ponovo je pokazao Srbin kakvu psihu ima, dok je Alkaraz previše rizikovao, srljao i zbog toga nije uspeo da potvrdi brejk!

0:2 - Sada Karlos Alkaraz stiže do brejka! Zaigrao je Španac bolje u drugom setu i već stigao do osetljive prednosti!

- Kao po običaju, Novak se bori i protiv publike u Londonu!

Djokovic takes the first 6-1.



Djokovic is 79-1 at #Wimbledon when winning the first set.



Novak, as always, superb without suspense.