UŽIVO! Žestoku borbu gledamo u finalu VIMBLDONA! Novak van fokusa, Španac pravi brejk na startu trećeg seta

Najbolji srpski teniser Novak Đoković igra protiv Karlosa Alkaraza veliko finale Vimbldona.

Novak Đoković - Karlos Alkaraz: 6:1, 6:7

Tok meča

TREĆI SET

0:2 - Alkaraz je potvrdio brejk. Iskoristio je drugu šansu posle greške Novaka. Đoković je van fokusa na startu trećeg seta, a posle gubitka drugog u taj-brejku.

0:1 - Bekhend je izdao Đokovića u najbitnijem trenutku, pa Alkaraz pravi brejk već na startu trećeg seta. Videli smo i raspravu Novaka i sudije Marfija jer je posle sjajnog servisa Đokovića dosudio nec.

Drugi set:

6:7 - SET ZA ALKARAZA

Imao je Novak set loptu, nije je iskoristio, pa je onda Alkaraz imao set loptu na 6:7 i uzeo je set - 6:8. Prokockao je Novak svoje šanse.

6:6 - TAJ-BREJK, PROMENA STRANA

Na promeni strana u taj-brejku rezultat je 3:3. Novak je poveo sa 3:0, pa je Karlos imao dva sjajna servisa, a onda je Đokovićev drop-šot završio u mreži

5:6 - Ne greši Alkaraz na svom servisu, još jedan rutinski gem za španskog tenisera!

5:5 - BRAVO NOLE! Bilo je 30:30 i linijski sudija je uzviknuo aut, Novak je tražio proveru i bio je u pravu. Umesto set lopte za Alkaraza dobio je Đoković prvi servis i uspeo da osvoji gem za 5:5! Kakav poen za kraj gema...mala pomoć mreže za Novaka i onda fenomenalni potezi na mreži.

4:5 - ĐOKOVIĆ ZABRINUO SVE, ALKARAZ UZEO GEM

Đoković se poklizao, pao, bacio je reket iz ruke. Alkaraz je odmah prišao mreži da vidi da li je sve u redu, Novak je pokazao da je sve okej i da može da nastavi gem koji je na kraju uzeo Španac - 4:5.

4:4 - Fenomenalno je odigrao Novak ovaj gem i poravnao rezultat u gemovima u ovom setu! Nastavlja se žestoka borba u finalu!

3:4 - Alkaraz sada osvaja gem bez izgubljenog servisa!

3:3 - Veoma bitan gem za srpskog tenisera! Imao je Španac u jednom momentu 30:0, ali se Novak konsolidovao i uspeo da dođe do preokreta!

2:3 - APLAUDIRAO MU I NOVAK! Dobija Alkaraz gem na svoj servis, imao je 40:15, Novak je došao do 40:40, pa je u narednom poenu Španac odigrao perfektan volej na mreži, aplaudirao mu je i Novak zbog toga - 2:3.

2:2 - Žestoku borbu gledamo u drugom setu! Imao je Alkaraz jednu brejk loptu, ali je Novak uspeo da se izvuče i osvoji gem na svoj servis!

1:2 - Vraća brejk Novak Đoković! Ponovo je pokazao Srbin kakvu psihu ima, dok je Alkaraz previše rizikovao, srljao i zbog toga nije uspeo da potvrdi brejk!

0:2 - Sada Karlos Alkaraz stiže do brejka! Zaigrao je Španac bolje u drugom setu i već stigao do osetljive prednosti!

- Kao po običaju, Novak se bori i protiv publike u Londonu!

Djokovic takes the first 6-1.



Djokovic is 79-1 at #Wimbledon when winning the first set.



Novak, as always, superb without suspense.