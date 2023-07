SUDIJA I PUBLIKA PROTIV NOVAKA! Đoković ima TRI protivnika u finalu Vimbldona

Najbolji srpski teniser Novak Đoković igra finale Vimbldona protiv Španca Karlosa Alkaraza.

Sudija na ovom meču je Fergus Marfi.

On se okomio na Novaka Đokovića tokom servisa srpskog tenisera.

Najpre je izrekao je kaznu Novaku Đokoviću u trenutku kada je servirao u završnici taj-brejka.

Irac je izrekao upozorenje srpskom teniseru za "time violation", odnosno da je prekoračio dozvoljeno vreme za pripremu za servis.

Ono što je odmah upalo u oči, jeste da je veliki deo publike na tribinama aplaudiralo i ovacijama pozdravilo ovu odluku na štetu srpskoog tenisera,

