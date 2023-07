ALKARAZ POSLE OSVAJANJA VIMBLDONA: Đoković je moja inspiracija!

Španski teniser Karlos Alkaraz bio je presrećan nakon dramatične pobede nad Novakom Đokovićem i osvajanja Vimbldona.

"San se obistinio. Sjajno je pobediti, ali i da sam izgubio, bio bih ponosan na sebe. Ispisao sam istoriju na ovom turniru, igrao finale sa legendnom sporta. San se obistinio da igram na ovakvim pozornicama to je neverovatno za momka koji je brzo došao u ovakvu situaciju. Jako sam ponosan na sebe. I na tim koji imam, na rad koji ulažemo svaki dan da bih doživeo ovako nešto."

Sviđa mu se igranje na travi.

"Zaljubio sam se u travu. Nisam očekivao da ću igrati tako dobro na njoj. Igrao sam malo mečeva pre. Dobio sam Kvins, sve mečeve ovde. Ponosan sam na rad koji smo uložili. Zaista brzo učim, zaista sam ponosan, Ovo je ikoničan klub, posebna je čast sada biti član ovog kluba ovde. Imao sam problema da uđem sa kartom. Kriket sa Rodžerom? Uradiću to. Doći ću i izvan turnira svakako".

Igrao je pred španskim kraljem.

"Posebna je čast što je tu kralj Felipe. Igrati pred kraljevima, moram da budem ponosan što ste ovde, što ste navijali za mene. Igrao sam samo dva puta kada ste gledali i uvek sam pobeđivao. Nadam se da ćete dolaziti i ubuduće"

Priznao je da mu je Đoković innspiracija

"Posle prvog seta rekao sam, Karlos, moraš da digneš nivo. Biće svi razočarani. Morao sam da čestitam i Novaku, on je sjajan. Ti me inspirišeš, počeo sam da igram gledajući tebe. Od kad sam se rodio ti si pobeđivao još tada! Sa 36 nisi to uradio, ali..."

Autor: