ŠPANIJA IPAK BOLJA U VATERPOLU! Poraz Srbije na startu Svetskog prvenstva

Vaterpolisti Srbije su na startu Svetskog prvenstva izgubili od aktuelnog šampiona Španije sa 14:16. Povela je podmlađena ekipa Uroša Stevanovića u prvim minutima, ali je šampion brzo uzeo stvar u svoje ruke i ostavio naš tim bez nade da nešto može da promeni do kraja.

Srbija uvek na svojim plećima nosi teret uspeha prethodnih generacija, pa na svako takmičenje naši vaterpolisti bivaju ispraćeni sa samo jednom željom – da se vrate sa zlatom.

Ipak, došlo je vreme da neke nove nade naslede one koji su godinama gospodarili svetskim vaterpolom, pa je Srbija dočekala smenu generacija i sa čak sedam debitanata je krenula na ovaj šampinat.

Rekli su igrači šta su imali pre meča – Špance poznaju i ne plaše ih se, ma koliko da su dobri, a najbolji su. Jasno su stavili do znanja Jakšić i ekipa da će igrati svoju igru, te da će, ako to uspeju da urade, oni da se pitaju za rezultat. A od toga ih je delila samo konstantnos.

Tako su meč i počeli. Sa dva gola Strahinje Rašovića je Srbija povela, dok je u prva tri minuta odličnom defanzivom odolevala svemu što je protivnik pokušao da uradi.

Nije to dugo potrajalo, Granados je vezao tri gola i doveo svoj tim u prednost.Tada je krenuo sunovrat naših. Veteran Perone je izgledao kao najmlađi u bazenu, a njegova igra je podigla ceo tim.

Skupo je koštao taj pad izabranike Uroša Stevanovića, pošta je Španija lako došla do 6:2, pa je bilo jasno da Srbija odmah mora nešto da menja ako misli da pokuša da nešto promeni, ako je to uopšte bilo moguće protiv svetskog šampiona.

Međutim, Strahinja je odlučio da teret tima iznese na svojim plećima. Borio se i postizao golove, ali su svaki propust u odbrani Španci kažnjavali. Nije nam nekoliko minuta u defanzivi ništa funkcionisalo, zona, presning, sve je stalo, što šamoion ne prašta. Malo je njima trebalo da sve naše mane pretvore u svoje prednosti.

Ipak. Krajem druge deonice su najavili da se neće predati, pa su uspeli da dođu do 5:8 i da sačuvaju kakvu takvu nadu za nastavak meča, jer tri gola zaostatka protiv drugih timova nisu isto što i protiv šampiona.

Pobegli su nam na pet poena prednosti, što i nije čudno pošto su za Srbiju golove postizali samo Jakšić i Rašović.

Opet je krenula igra na mah, uspevali su do tri gola da spuste njihovu prednost, ali se protiv ovakve sile na mahove ne može.

Tok meča

Srbija - Španija 14:16 (2:3, 3:5, 5:5)

14:16 - Posustali su Španci, ali ne posustaje Jakšić! Još jedan gol postiše kapiten. Ovako treba, mora da se igra do kraja.

13:16 - Tu je i Lazić. Postiže srpski igrač gol, ali je ostalo još malo vremena, teško da ovde može nešto da se uradi.

12:16 - Lepo! Lepo kombiuju naši. Jašić pokazuje da srpski vaterpolo ima čemu da se nada.

11:16 - Radulović kao iz topa! Ovo Srbija treba da koristi ubuduće, pokazuje Marko da ima čime da zapreti.

10:16 - To bi bilo to. Sanauha upisuje gol. Neiskusni su i mladi naši momci, pa je važno da uprkos rezultatu i tome što je protiv šampiona nemoguće ovo vratiti za preostalo vreme važno da odigraju do kraja ovaj meč i da se bore, a to će im koristiti u narednim mečevima.

Malo sreće! Granados se pomerao prilikom izvođenja peterca, pa je gol iz penala poništen.

10:15 - Od ovoga nema spasa. Peronea nije mogla da zaustavi ni naša odbrana ni Mitrović.

10:14 - Ne može se bez bloka. I Famera je probao da šutne i pogodio.

Osam minuta za naš tim da proba da spase što se spasti da, a biće veoma teško.

Kraj treće četvrtine.

10:13 - Ovako može da se bori sa Španijom! Sava Ranđelović pomaže prvim golom.

9:13 - Maljarah opet. Ne treba potceniti ovog igrača. Mora na njega više pažnje da se obrati.

9:12 - Penal! Radulović je izborio penal, koji je izveo Strahinja Rašović. Srpskom igraču ruka nije zadrhtala. Opet je plus tri za Španiju. Podigli su igru naši momci, sad mora jako na obe strane da bi nalet dao rezultat. U defanzivi ne sme da se posustane.

8:12 - Ne da Maljarah da prednost padne. Šteta, odmah je španski vaterpolista uzvratio. Iako nije igrač koji često odlučuje da uzme šut, radi to Blai kad treba.

8:11 - Moćni Rašović! Kakav meč srpskog igrača. Pet golova je dao Špancima iz šest šuteva. Drži naš tim u igri Strahinja, ali mu treba pomoć saigrača u napadu.

7:11 - Konačno! Jakšiću i Rašoviću se pridružio i Drašović. Moraju i drugi da se aktiviraju, treba nam brza realizacija da smanjimo prednost.

Odlična defanziva, presing donosi rezultat.

6:11 - Ne posustaju. Granados opet cepa našu mrežu. Sa Špancima se mora igrati na odbranu, čim tu padnemo odrazi se na rezultat.

6:10 - Važan gol! Jakšić pogađa iz daljine!

Dobra odbrana potom. Larumbe je ostavljen da šutira, Perone sačuvan. Tako treba da se igra.

5:10 - Ovaj čovek je nezaustavljiv. Španija je došla u šansu za kontru, a oni to ne ispuštaju. Brza tranzicija je odmah realizovana, pa se Perone našao sa Vučinićem i dobio je taj dule,

5:9 - I opet Perone! Ništa ne prepušta ovaj veteran slučaju. Imao je prostor da šutne sa distance i iskoristio ga je, iako to ne čini često.

Poluvreme.

5:8 - Jakšiiiiić! Izborio je naš tim igrača više, a onda je Jakšić pokazao ubojito oružje. Popravlja se realizacija napada našeg tima, pokazuju da mogu da se nose sa protivnikom, ali im nedostaje konstantnost u igri.

4:8 - Ne uspevaju naši da se približe. Odmah je levoruki veteran španskog tima anulirao urađeno u prethodnom napadu.

4:7 - Ovako se igra! Posle prodora Jakšić je fauliran na centarskoj poziciji, pa je iznudio penal za naš tim. Rašov je bio sgiran i smanjip je prednost rivala na dva.

3:7 - Rašović bez greške! Stopostotan učinak ima Strahinja, ali mora još neko da mu pomogne da se izađe na kraj sa silom kakva je Španija. Ne može se individualnim kvalitetom jednog igrača igrati protiv njih.

A onda i dobra blokada našeg tima! Vreme je da pokušaju da se vrate.

2:7 - Nema spasa. Još jedan gol, koji već u ranoj fazi govori da će Srbiji biti izuzetno teško da pokuša da se vrati u meč. Ni presing, ni zona, ništa ne funkcioniše u odbrani, a napad posle početna dva gola uopšte više ne fukncioniše.

2:6 - Ne valja... Španci su napravili seriju od šest golova i Srbija mora ovom naletu da stane na put. Munariz ih odvodi na četiri gola razlike. Ni senka one Srbije iz prve četvrtine, kao da su iskoristili samopouzdanje naši momci, kojima je napad stao, a odbranom ne uspevaju da pariraju moćnom rivalu.

2:4 - Ovo je opasno! Perone je prvi u kontri i postiže gol. On je jedan od najopasnijih igrača Španije, što i pokazuje. Brz je, okretan, sa ubojitim šutom.

Kraj prve četvrtine.

2:3 - Granados već pravi problem. Isti igrač je postigao i treći gol za Španiju. Moraće naši reprezentativci da pronađu rešenje za njega.

2:2 - Granados se zagrejao. Najveća opasnost preti Srbiji u ovom trenutku od od ovog igrača. Dva puta je imala Španija igrača više i oba puta je uspeo da iskoristi da postigne golove i da poravna rezultat.

Mitrović potom zaustavlja Peronea, ostavili su ga da šutira naši igrači i bili su u pravu.

2:0 - Opet Rašović! Izuzetno koncentrisan na početku meča Strahinja, koji je do sada dva puta uputio šut ka goli u oba puta bio precizan. Nema odgovor na njegov napad ni odbrana protivnika, kao ni golman.

1:0 - Tako je! Srbija je imala prvi napad, ali je Nikola Jakšić samo zagrejao golamana svojim udarcem. Ispravio je grešku saigrača Strahinja Rašović već u sledećem napadu, pa je Srbija prva povela!

Odlično se brani naš tim, čuvaju perfektno centarsku poziciju i ne dozvoljavaju da protivnik zapreti golu u prva tri minuta igre. Odličan je Jakšić na drugoj strani, pa zaustavlja španskog centra.