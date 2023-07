'KRIV JE JER JE SRBIN!' Skandal na Vimbldonu: Otkriveno zašto engleska publika ne podnosi Novaka Đokovića, ovo je stvarno bolesno

Novak Đoković i Karlos Alkaraz sastali su se u finalu Vimbldona, a velika većina prisutnih navijača bila je protiv ideje da sedmostruki šampion iznova trijumfuje. Zašto je to tako - na prilično šokantan način otkrila je legenda "belog sporta", Amerikanac Džon Mekinro.

Podsetimo, meč za grend slem titulu u Londonu počeo je Noletovim bravurama, a bilo ih je toliko da je prvi set ostavio mnoge u čudu. I to ne samo zbog nestvarnog rezultata.

Međutim, čim je 20-godišnji španski teniser, na početku druge deonice, došao do brejk lopte, desile su se ovacije.

Kao da je britanska publika jedva dočekala da Đokoviću kola krenu nizbrdo, pa je zdušno počela da bodri Alkaraza. Naravno, kada se uzme u obzir ona nedavna anketa o kojoj su vas "Novosti" obavestile, a u kojoj se vidi šta vimbldonska publika zaista misli o Novaku Đokoviću, onda možda ovakve reakcije i ne čude.

Ali, otkud tolika netrpeljivost prema Noletu? Džon Mekinro je o tome govorio u emisiji "Eurosporta" posle finala.

Evo kako je posle dramatičnog finala Vimbldona Đoković - Alkaraz, dešavanja u TV emisiji pomenute medijske kuće javno prokomentarisao britanski novinar Nil Klark, koji obično prati druge sportove, ali ovakva dešavanja, poput slavnog američkog tenisera, nije hteo da prećuti:

- Džon Mekinro je upravo bacio jednu bombu istine. Kada su pričali (u emisiji) zašto briljantni Novak Đoković ne dobija podršku publike kao što su je imali Federer i Nadal, rekao je "To je zato što što je on iz Srbije!". Anti-srpske predrasurde postoje i smatraju se "prihvatljivom" formom predrasude - počeo je britanski novinar da govori o ponašanju britanske javnosti.

John McEnroe just dropped a truth bomb. When they were discussing why the brilliant Novak Djokovic doesn’t get the support from the crowd that Federer & Nadal did he said ‘He’s from Serbia’.

Anti-Serb prejudice exists yet it’s deemed an ‘acceptable’ form of prejudice.