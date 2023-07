VIMBLDON ŽESTOKO KAZNIO ĐOKOVIĆA: Evo zašto i koliko Novak mora da plati! Obrazloženje je SRAMNO

Čelnici Vimbldona kaznili su Novaka Đokovića sa 7.000 evra zbog toga što je reketom lupao stub mrežice tokom finala protiv Karlosa Alkaraza.

Đoković je u finišu meča posle svojih kardinalnih grešaka bio toliko besan da je "olupao" reket o stub na putu ka klupi. Od siline udarca reket se slomio na deliće, a kasnije ga je Novak poklonio jednom navijaču.

Organizatori su kaznu obrazložili sa "zloupotreba reketa".

BREAKING: Novak Djokovic has been fined $8,000 (£6,118) after smashing his racket during the Wimbledon men's singles final ⤵ pic.twitter.com/u5Kl7tcZ9e