Tajna uspeha Karlosa Alkaraza: Njegov lični doktor otkrio šta je uradio 2 sata pre meča sa Đokovićem

Španac upražnjava rehabilitacionu dremku pred svaki meč, a nije bio izuzetak ni pred finale Vimbldona.

Teniski svet oduševljen je Karlosom Alkarazom i njegovom nastupu u finalu Vimbldona, gde je posle paklene borbe u pet setova srušio Novaka Đokovića i skinuo mu krunu u Londonu posle četiri uzastopna pehara.

Alkaraz sada daje intervjue i mediji se utrkuju da dobiju ekskluzivu i da razgovaraju sa njim, a u razgovoru za španski "Radioestadio" otkrio je i jednu od tajni svojih moći.

Naime, poznato je da dnevna dremka od 20 do 30 minuta ima veliku moć regeneracije za osobu koja to upražnjava, a Karlos je otkrio da on to sada stalno radi, i to tačno dva sata pre meča.

Priznao je da je to uradio i na dan finala sa Đokovićem.

- I tada sam malo zadremao. Istina je. Čak i ako igrate najvažniji meč u svom životu, rutine se moraju poštovati.

Alkaraz je otkrio prošle godine posle osvajanja Mastersa u Majamiju otkrio da je uključio u svoju rutinu 20-minutni san.

Te godine je Huanho Lopez, lični doktor španskog tenisera, insisitrao da ima ove rehabilitacione dremke.

- Dremke su oko 20 i 30 minuta i Karlitos ih ima dva sata pre meča. ovo povećava koncentraciju i poboljšava fizičke i intelektualne performanse igrača - otkrio je Alkarazov doktor.

Zanimljivo je da je Alkaraz pre svog debija na završnom Mastersu u Torinu protiv Holgera Runea 2021. godine viđen kako mirno drema pored svojih reketa.

Interesantno je da ovu dremku od 20 do 30 minuta koristi i Kristijano Ronaldo, i to čak pet puta tokom dana, a rezultati su i kod njega i kod Alkaraza očigledni.

