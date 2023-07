Doskorašnji košarkaš Denvera Brus Braun u jednom podkastu otkrio je da je je Nikola Jokić glavni krivac što je na proslavi šampionske titule u Las Vegasu preterao sa alkoholom.

Braun je došao u klub sa namerom da napije Srbina, međutim, plan mu se obio o glavu.

"Celo veče mi je bio cilj da napijem Jokića. Pili smo neki srpski viski, a ja sam završio, brate. Samo je preokrenuo scenario. Ima veće telo, nisam ni razmišljao o tome. Ne možeš s njim da piješ, naučio sam lekciju. On je drugačiji, nikad više. Let je bio narednog jutra, a ja sam se probudio u 11.50", otkrio je Braun.

