KONAČNO OTKRIVENO! Evo šta je Nadal rekao Alkarazu tik pred meč sa Đokovićem: Španac javno pročitao PORUKU iz telefona

Nedavno je spuštena zavesa na ovogodišnje izdanje Vimbldona, a pehar na najprestižnijem turniru na svetu podigao je mladi Karlos Alkaraz.

Talentovani Španac je u finalu bio bolji od Novaka Đokovića, i tako stigao do drugog Gren slema u karijeri.

Priznao je Alkaraza da se neposredno pred meč čuo sa Rafaelom Nadalom, koji mu je uputio podršku pred istorijsko finale.

- Poslao mi je poruku pre finala, poželeo mi sreću i ja to cenim. To što ti neko kao on, idol mog detinjstva, šalje snagu i sreću za najvažniji trenutak u životu je nešto zbog čega treba da se divite - rekao je Alkaraz.

Otkrio je Alkaraz i ko mu je sve od poznatih ličnosti čestitao nakon ogromnog uspeha u Londonu.

- Rafina. Kad god ti Nadal čestita, to posebno uzbuđuje jer je on ipak moj idol. Čestitao mi je i Fernando Alonso ko je takođe neko kom se divim. Vil Smit me je iznenadio čestitkom, zatim moj prijatelj Džimi Batler. Da ne preskočim nekoga, bilo je tu mnogo sportsih legendi i umetnika.

