Navijači odmah reagovali! POZNATI AMERIKANAC NAPAO ĐOKOVIĆA: Njegove reči napravile HAOS

Različiti komentari stigli su na račun Novaka Đokovića nakon finala Vimbldona, a osnivač popularnog portala "Ringer", Bil Simons, oglasio se na neprikladan način.

Simons je na društvenoj mreži Tviter, gde ga "prati" preko pet miliona ljudi, poručio kako smatra da poraz od Karlosa Alkaraza u pet setova za Đokovića znači približavanje kraju karijere.

On se poklonio Špancu, a Novaka je pomenuo u negativnom kontekstu.

"Pozdrav našem novom kralju Karlosu Alkarazu. Neverovatni udarci i stigao je bukvalno sve. Sjajno sam se proveo. Sada Đoković može da uđe u deo karijere zvezde koja stari ili zakasneli ljubimac navijača faze u karijeri", poručio je Simons.

Hail to our new king Carlos Alcaraz!!!! Ridiculous shotmaking and got to literally everything. I had a great time! Now Djoker can move into the aging star/belated fan favorite stage of his career.