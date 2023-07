Davne 1977. godine nastala je jedna od najmisterioznijih fotografija u istoriji sporta, bez obzira što se nagađa da na njoj nije nikakva sportistkinja, već model Fiona Batler koju je njen dečko Martin Eliot fotografisao.

U pitanju je provokativna slika u kojoj plava devojka obučena u kratku belu haljinu, zavrnutu rukom stoji sa reketom u ruci na terenu, a detalj koji svima para oči jeste činjenica da se na slici jasno vidi gola zadnjica, bez gaća.

Ovaj zapis je ubrzo postao umetničko delo, a za samo godinu dana prodat je u čak 2.000.000 primeraka, dok je Eliot zaradio blizu 250.000 funti.

Fotografija je objavljena 1977. godine, a prvo izdanje posvećeno je 25-godišnjoj vladavini kraljice Elizabete Druge. zdavač je godinu dana kasnije prodavao ovu fotografiju kao poster, a ubrzo je prodata u više od dva miliona primeraka.

Eliot je postao slavan posle ove slike, ali mu je to donelo i probleme pošto niko nije želeo da ga angažuje zbog bojazni da bi tražio preveliki honorar. Na kraju je preminuo u bedi 2010. godine, a njegova devojka Fiona koja se nalazi na slici se udala za milionera, a od slike nije zaradila ni penija.

