JEZIVA SUDBINA! POZNATOG BODIBILDERA UBIO TEG: Teret od 210 kilograma pao na njega, polomio mu vrat! Horor se dogodio na PRESTIŽNOM TAKMIČENJU

Stravična nesreća na takmičenju u Indoneziji šokirala je planetu.

Poznati fitnes instruktor Džastin Viki (33), preminuo je nakon horor nesreće koja se dogodila kada je pokušao da iz čučnja podigne 210 kilograma.

Britanski "Dejli mejl" navodi da je Viki bio bodibilder, nutricioni savetnik i lični trener koji je na društvenoj mreži Instagram imao preko 30.000 "pratilaca".

Njega su hitno prebacili u lokalnu bolnicu sa slomljenim vratomi i kritičnim nagnječenjem vitalnih nerava koji su spojeni sa srcem i plućima.

Uprkos najvećim naporima lekara, preminuo je posle operacije.

