HIT PRIČA! Evo kako je to biti cimer Novaka Đokovića: Otkrio da Nole ima i onu DRUGU STRANU - Sa njim sam popio prvu čašicu alkohola!

Rumunski teniski trener Kosmin Georgesku bio je cimer sa Novakom Đokovićem na akademiji Nikole Pilića u Nemačkoj, pa je u razgovoru za "Prosport" izneo mnoštvo zanimljivih priča o srspkom asu.

Rumun koji je bio veliki prijatelj sa Srbinom otkriva da je Đoković imao i onu "drugu stranu", te da nije sa svim polaznicima Pilićeve akademije bio u dobrim odnosima.

- Sve je krenulo naopako kada je stigao Letonac Ernests Gulbis. Bili su potpuno različiti karakteri, on i Đoković. Nisi mogao da ih skloniš sa terena ni posle šest, sedam sati treninga, ali po svemu ostalom su bili potpuno drugačiji. Često su bili u sukobu. Lomili su rekete, svađali se i stalno su se tukli. Obojica su bili jako ambiciozni i ponosni, pa su se svađe šesto rešavale fizičkim obračunom - otkriva Georgesku, a prenosi "Informer".

Rumunski teniski trener otkriva da je prvi put probao alkohol baš u društvu i na nagovor, nešto starijeg Novaka Đokovića, koji ga je smatrao svojim prijateljem.

- Prvi put sam ušao u kafić sa Đokovićem. Prvu čašicu alkohola sam popio sa njim. Nole je bio malo stariji i zreliji od mene. On me je odveo u kafić i ponudio mi čašicu uz reči "Za mog dobrog prijatelja iz Rumunije"! To je bio moj prvi susret sa alkoholom i zahvalan sam Đokoviću za te trenutke - priseća se nekadašnja nada rumunskog tenisa.

Georgesku sada radi kao trener mlađih kategorija u rodnoj Rumuniji.

Autor: