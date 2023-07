NOVAKOV OTAC ŠOKIRAO SRBIJU! Srđan Đoković otkrio kada će njegov sin završiti karijeru?!

Srđan Đoković, otac najboljeg tenisera ikada rekao je, da je izvesno da će kraj bogate karijere njegovog sina uskoro doći.

Zabranjena tema u taboru Novaka Đokovića je njegova penzija. To kada će se povući zavisi samo od njega i njegove želje da nastavi da igra tenis.

Ipak, njegovi roditelji, Srđan i Dijana, mišljenja su da bi on trebalo uskoro da prestane da se bavi tenisom. Njih dvoje su ga ostali željni, kao uostalom i cela porodica, koja bi želela da provodi više vremena sa Noletom, prenosi Sportal.

U Sportalovom dokumentarcu NOVAK Neispričane priče, Srđan Đoković je istakao da bi voleo da njegov sin uskoro završi karijeru.

- Da neki mladi, drugi zauzmu svoje mesto, pa da on polako... Ne da je kraj, ali za jedno godinu i po dana... Moja je želja kao oca, odnosno ja sam mislio da odavno treba da prestane da se bavi ovim strašno teškim poslom. Ovo nije sport, ovo je strašno težak posao, u svakom pogledu i fizički i psihički. Jer on od života ima i dalje vrlo malo jer je on maksimalno posvećen ovom poslu, evo već 30 godina i ne odustaje od toga ni makac - istakao je Srđan Đoković.