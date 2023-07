BBC SE HITNO OGLASIO ZBOG ĐOKOVIĆA: Morali da se izvinjavaju i pravdaju jer nisu napadali Srbina!

Dokle ide netrpeljivost Britanaca prema srpskom teniseru...

Ugledni britanski BBC oglasio se povodom brojnih kritika da su tokom prenosa finala muškog singla na Vimbldonu bili previše blagonakloni prema srpskom teniseru Novaku Đokoviću.

Britancima se nije dopalo to što je komentator Edruju Kasl hvalio Novaka Đokovića tokom meča, pa se BBC zbog toga našao na udaru kritika gledalaca, ali i pojedinih medija, poput "Dejli mejla", koji je odmah nakon finala Vimbldona osuo paljbu po poznatom komentatoru.

Novakovi hejteri smatraju da je Kasl tokom prenosa favorizovao Novaka i ozbiljno mu zameraju što ga nije iskritikovao u momentu kada je polomio reket na terenu.

Zbog brojnih kritika koje su stigle na njihovu adresu, BBC je rešio da se javno oglasi.

"Dobili smo pritužbe od ljudi koji su imali osećaj da je naš komentar favorizovao Novaka Đokovića te one koje se tiču osude njegovog ponašanja posle lomljenja reketa o stub na mreži. Dok je Endrju Kasl u prvi plan stavaio Đokovićev bes i frustraciju i da je to bilo razumljivo u tako ključnom momentu meča, takođe je bilo jasno da je njegovo ponašanje pogrešno i da je Đoković s pravom opomenut. Endjru je takođe naglasio da takvo ponašanje može da bude opasno, gledajući na neke ranije incidente Đokovića, rekavši, 'diskvalifikovan je na US Openu posle nenamernog pogađanja linijskog sudije, to je bio opasan trenutak iz mnogo razloga'. Razumemo kako su ti komentari uticali na neke i podelili smo ovo viđenje sa programskim timom. Tokom finala, naš tim je analizirao sve i hvalio oba igrača. Hvalili su Alkarasa zbog tako sjajne igre u tim godina, varijacijama u igri i Endrju je takođe učestvovao u tome hvaleći igru Alkarasa", navodi se u saopštenju ugledne televizije.

