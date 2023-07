KLINCI OSTALI U ČUDU: Đoković na tajnoj lokaciji igrao fudbal sa njima! OVO NISU OČEKIVALI (FOTO)

Srpski teniser Novak Đoković nalazi se na Žabljaku u Crnoj Gori, gde se odmara i priprema za US Open.

Nakon letovanja na crnogorskom primorju, najbolji teniser ikada odlučio je da poseti i podnožje Durmitora, gde je temperatura znatno niža i dosta je prijatnije.

Na mrežama su se pojavile fotografije na kojima se vidi kako Novak sa mališanima igra fudbal, i te slike su oduševile mnoge ljude širom sveta.

Spotted in Žabljak🇲🇪 @DjokerNole



Came out 2meet every1 - he was smiling, he played⚽️ with little ones, then he practiced and ran around the field.



“I was delighted when I saw him - I couldn’t believe that he came here! He took pictures with every1, played ⚽️, gave autographs." pic.twitter.com/SYYRzv8mMJ